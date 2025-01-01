Uznanie dla spokojniejszego podejścia do technologii

Świadomy design to nie tylko cecha, to nasz fundament. Tworzymy technologię, która służy Tobie, szanując Twój czas, uwagę i dobre samopoczucie. Jesteśmy zaszczyceni, że ta filozofia została potwierdzona i doceniona przez najbardziej prestiżowe gremia jurorskie i ekspertów technologicznych na świecie.

Od Reddot i iF Design po Calm Institute, te nagrody potwierdzają naszą misję: tworzenia przemyślanych narzędzi, które wnoszą skupienie i spokój do współczesnego życia.