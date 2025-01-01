Dodano powiadomienie o niemożności wykonania połączenia alarmowego, gdy aktywny jest tryb Offline+. Zostaniesz poinstruowany, jak wyłączyć tryb Offline+.
Dodano opcję wyłączenia identyfikacji dzwoniącego (ukrycia numeru) w ustawieniach aplikacji Telefon. Możesz włączać lub wyłączać tę opcję - domyślnie stosowana jest opcja domyślna sieci.
Naprawiono problem z wyświetlaniem, w którym przełącznik „ustaw jako domyślny” zakłócał wyświetlanie drugiego pola wprowadzania numeru podczas tworzenia/edycji kontaktu.
Gdy zastosowany jest format imienia „Nazwisko najpierw”, nazwy kontaktów są wyświetlane w ten sam sposób na liście kontaktów, liście ostatnich połączeń i liście ulubionych kontaktów.
Wcześniej „Drugie imię” kontaktu było wyświetlane na liście ostatnich połączeń. Teraz „Drugie imię” nie jest wyświetlane w: liście kontaktów, liście ulubionych kontaktów, liście ostatnich połączeń, widoku szczegółów kontaktu, widoku więcej szczegółów kontaktu.
Lista urządzeń audio jest teraz poprawnie aktualizowana podczas rozmowy.
Naprawiono problemy z wyświetlaniem w wyszukiwaniu kontaktów:
Wcześniej wyszukiwanie według imienia i nazwiska kontaktu nie dawało dokładnych wyników dla kontaktów zawierających prefiks. Teraz wyniki wyszukiwania są poprawnie wyświetlane.
Wcześniej, po wklejeniu skopiowanego numeru w wyszukiwaniu kontaktów, numer telefonu nie był znajdowany. Teraz wyniki są poprawnie wyświetlane.
Ustabilizowano zachowanie przewijania podczas dodawania numeru telefonu do istniejącego kontaktu.
Naprawiono rzadkie nieoczekiwane awarie dla połączeń i kontaktów.
Naprawiono awarię, która czasami występowała podczas odrzucania połączenia za pomocą szybkiej odpowiedzi, a następnie blokowania ekranu.
Naprawiono błąd, w wyniku którego dotknięcie ramki wokół pola wprowadzania kodu USSD powodowało nieoczekiwane zamknięcie pola.
Naprawiono problem znikającej informacji o zawieszeniu połączenia podczas próby wykonania innego połączenia.
Naprawiono szerokość pól numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz usunięto pasek przewijania podczas wchodzenia w widok nowego kontaktu.
Teraz pozycja przewijania na liście kontaktów jest zapamiętywana po edycji kontaktu i powrocie do listy kontaktów.
Nie jest już możliwe wklejanie nieprawidłowych symboli „( ) / . -” do klawiatury numerycznej ani do pól numeru telefonu podczas tworzenia/edycji kontaktu.
Zmieniono kolejność przycisków pojawiających się podczas opuszczania ekranu edycji (komunikat o odrzuceniu zmian).
Podczas próby odblokowania kontaktu można teraz zamknąć komunikat potwierdzający, dotykając poza komunikatem lub używając sprzętowego przycisku wstecz, oprócz używania ikony zamknięcia.
Opcja „zablokuj” nie jest już pogrubiona podczas wchodzenia w szczegóły kontaktu dla niezapisanego numeru z listy ostatnich połączeń.
Dodano ikonę zamknięcia do okna dialogowego „zablokuj numer”.
Poprawiono widoczność nagłówka podczas tworzenia nowego kontaktu dla języka holenderskiego.
Zaktualizowano interfejs użytkownika dla:
listy urządzeń audio
komunikatu pojawiającego się podczas dzwonienia na numer wewnętrzny
przycisków pojawiających się, gdy aktywny jest kod USSD
komunikatu pojawiającego się podczas kopiowania numeru telefonu ze szczegółów kontaktu
Wprowadzono drobne poprawki interfejsu użytkownika do:
widoku klawiatury numerycznej
widoku szczegółów kontaktu
widoku wyszukiwania kontaktów
listy ostatnich połączeń
widoku wyświetlanego podczas tworzenia kontaktu z klawiatury
powiadomienia o połączeniu równoległym
widoku szybkich wiadomości
widoku opcji wyświetlania kontaktów
okna dialogowego wyboru numeru domyślnego
widoku wyświetlanego, gdy nie ma dodanych kontaktów