    Mudita OS K - Version 1.2.0

    Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie najnowszej aktualizacji Mudita Kompakt.

    MuditaOS K - Wersja 1.2.0

    Wprowadzono dwa tryby nawigacji, oba z przewodnikiem głosowym dostępnym w 8 językach:

    • Tryb nawigacji na mapie (domyślny)

    • Tryb „Krok po kroku”

    • Punkt startowy jest automatycznie ustawiany na Twoją bieżącą lokalizację

    • Możesz wybrać punkt pośredni i docelowy, wyszukując je lub dotykając bezpośrednio na mapie.

    • Masz możliwość wyboru maksymalnie 3 punktów pośrednich.

    • Aplikacja powiadomi Cię, jeśli do obliczenia trasy będą brakować wymagane mapy. Dodatkowo, rozmiar pliku każdej mapy jest wyświetlany przed pobraniem, co pomaga użytkownikom efektywnie zarządzać pamięcią.

    • Podczas nawigacji mapa może automatycznie obracać się, aby dopasować się do kierunku jazdy, a użytkownicy mogą w razie potrzeby łatwo wyśrodkować mapę na swojej bieżącej lokalizacji.

    • Możesz wchodzić w interakcję z mapą nawigacyjną i eksplorować ją za pomocą intuicyjnych gestów.

    • Jeśli obliczanie trasy trwa zbyt długo, aplikacja poinformuje o tym użytkownika i zaoferuje opcje anulowania lub dostosowania trasy.

  • Dostępność

    • Dostępne są teraz ustawienia opóźnienia dotyku i przytrzymania, pozwalające dostosować czas reakcji na długie naciśnięcie w aplikacjach.

    • Wprowadzono opcję „Czas wyświetlania wyskakującego okienka”, aby umożliwić wybór, jak długo niektóre powiadomienia będą widoczne na ekranie przed zniknięciem.

    • Przycisk zasilania może być teraz używany do kończenia trwających połączeń dzięki nowemu ustawieniu „Przycisk zasilania kończy połączenie”.

    • Można teraz ręcznie zarządzać zachowaniem wibracji przy połączeniach przychodzących.

    • Ustawienie wibracji dotykowej pozwala teraz włączać lub wyłączać odpowiedzi haptyczne dla przycisków sprzętowych (np. Wstecz, Ekran główny, Panel sterowania) i innych interakcji interfejsu użytkownika, takich jak długie naciśnięcie.

    • Balans audio można teraz regulować między lewym a prawym kanałem, aby uzyskać spersonalizowane wrażenia słuchowe.

    • Wprowadzono dźwięk mono dla użytkowników, którzy preferują lub wymagają jednokanałowego wyjścia dźwięku.

  • Bateria

    • Dodano opcję ograniczenia ładowania baterii do 80%, aby pomóc w zachowaniu jej długoterminowej żywotności.

    • Dodano wskaźnik kondycji baterii, wyświetlający bieżącą pojemność baterii jako procent oryginalnej pojemności.

    • Dodano informację o liczbie cykli ładowania, pokazującą, ile pełnych cykli baterii zostało wykorzystanych.

    • Dodano informację o dacie produkcji baterii.

    • Dodano informację o dacie pierwszego użycia baterii.

    • Dodano szczegółowe wyjaśnienie, jak ładowanie bezprzewodowe może wpływać na kondycję baterii.

    • Przy pierwszym ładowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o funkcji ograniczenia ładowania do 80% i potencjalnym wpływie ładowania bezprzewodowego na kondycję baterii.

    • Zaktualizowano zachowanie ładowania: gdy bateria osiągnie 100%, zasilanie jest automatycznie zatrzymywane i wznawiane dopiero, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 95%.

  • Połączone urządzenia

    • Poprawiono wygląd listy dostępnych urządzeń Bluetooth, w tym wysokość nagłówka i rozmiary czcionek.

    • Dodano brakujący pasek przewijania do listy dostępnych urządzeń Bluetooth.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego muzyka nie odtwarzała się przez podłączony głośnik Bluetooth po podłączeniu i odłączeniu słuchawek przewodowych.

    • Poprawiono układ przycisków w oknie dialogowym potwierdzenia rozłączenia urządzenia Bluetooth.

    • Poprawiono układ zakładki „Zarządzaj urządzeniem” dla urządzeń Bluetooth.

    • Usunięto niepotrzebny pasek przewijania z zakładki „Zarządzaj urządzeniem” dla urządzeń Bluetooth.

    • Usunięto dodatkowy pasek przewijania z listy Preferencji USB.

  • Centrum sterowania

    • Rozwiązano problem z aktywacją latarki.

    • Naprawiono błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie się układu pogody.

  • Wyświetlacz

    • Poprawiono wygląd listy Ustawień wyświetlacza.

    • Poprawiono przejście między poziomami jasności, aby było płynne i stopniowe, unikając nagłych zmian.

  • eSIM

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego wyłączona karta eSIM nie była widoczna na liście kart SIM: Teraz, gdy wyłączysz kartę SIM, nadal będzie ona widoczna na liście.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja Wi-Fi Calling nie działała na karcie eSIM.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego wyskakujące okienko nie znikało automatycznie po usunięciu karty eSIM - teraz znika po 2 sekundach.

    • Poprawiono opisy trybów kart SIM i przycisku przełączania, aby poprawić ich zrozumiałość dla użytkownika.

    • Naprawiono problem migającej klawiatury podczas potwierdzania wprowadzonego kodu aktywacyjnego podczas konfiguracji eSIM.

    • Wprowadzono drobne poprawki interfejsu użytkownika, aby poprawić doświadczenie w sekcji kart SIM i podczas dodawania karty eSIM.

    • Wyśrodkowano tekst dla holenderskiego tłumaczenia „Przełącz na tryb eSIM”.

    • Dodano opcjonalne ustawienie usuwania karty eSIM podczas przywracania ustawień fabrycznych.

  • Launcher

    • Wprowadzono kropki wskaźnika ekranu, aby poprawić nawigację w interfejsie.

    • Naprawiono niespójności UX na ekranie launchera.

    • Dodano strzałki nawigacyjne „Poprzedni” i „Następny” w menu Aplikacje.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego status widoczności aplikacji nie aktualizował się poprawnie.

    • Naprawiono znikającą kropkę powiadomienia przy szybkim przełączaniu kart.

    • Aplikacje Budzik i Kalendarz są teraz domyślnie ukryte w launcherze, ponieważ dostęp do nich jest szybszy poprzez dotknięcie godziny lub daty na ekranie głównym.

  • Informacje prawne i regulacyjne

    • Naprawiono błąd z odświeżaniem listy aplikacji licencjonowanych przez strony trzecie.

    • Usunięto wielokropek z nagłówka dokumentu „Ekspozycja na fale radiowe i SAR”.

  • Zablokowany ekran

    • Wprowadzono opcję „Brak” jako opcję zabezpieczeń do odblokowania telefonu.

    • Wprowadzono poprawki interfejsu użytkownika dla lepszego doświadczenia.

    • Logo zostało usunięte z zablokowanego ekranu.

    • Domyślny numer alarmowy nie jest już wyświetlany na ekranie kodu dostępu, gdy urządzenie jest zablokowane.

    • Usunięto ukryty przycisk na ekranie blokady, który mógł niezamierzenie odblokować telefon bez autoryzacji.

    • Ekran wybudza się teraz tylko za pomocą zarejestrowanego odcisku palca.

  • Sieć i internet

    • Dodano brakujące informacje SIM 1 i SIM 2 wskazujące, do którego gniazda przypisana jest każda karta na ekranie Sieci komórkowej.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego klawiatura nie pojawiała się automatycznie po wybraniu sieci Wi-Fi w celu wprowadzenia hasła.

    • Naprawiono nieprawidłową numerację gniazd kart SIM.

    • Poprawiono układ przycisków w oknie dialogowym potwierdzenia przełączenia eSIM.

    • Usunięto animację wyświetlaną w ustawieniach Wi-Fi Calling, gdy aktywne są dwie karty SIM.

    • Poprawiono wygląd przycisków w sekcji ustawień Danych mobilnych.

    • Poprawiono styl czcionki i wygląd interfejsu oraz usunięto niepotrzebne kolory w sekcji Wi-Fi podczas dodawania nowej sieci WPA/WPA2-Enterprise.

    • Umożliwiono dostęp do zakładki Sieci komórkowej w trybie samolotowym, z dostępną opcją Wi-Fi Calling.

  • Samouczek

    • Poprawiono czytelność grafik w krótkim samouczku wprowadzającym.

    • Usunięto nieoczekiwany przełącznik „Użyj Wi-Fi”, który pojawiał się na liście dostępnych sieci, gdy wyświetlany był ekran „Wybierz kartę SIM dla sieci komórkowej”.

    • Dodano samouczek wyjaśniający, jak uzyskać dostęp do budzika, pogody i kalendarza z ekranu głównego.

    • Zaktualizowano numer alarmowy na 112 w oknie „Połączenie alarmowe” wyświetlanym natychmiast po uruchomieniu telefonu.

    • Dodano brakujący ekran „Karta SIM zablokowana”, gdy karta SIM jest wkładana podczas wprowadzania, a następnie blokowana przez wprowadzenie błędnego kodu PUK.

  • Bezpieczeństwo i alarmowe

    • Poprawiono wygląd ekranu SOS alarmowe, aby był spójny z interfejsem reszty telefonu.

    • Usunięto niepotrzebny separator na końcu listy Alertów bezprzewodowych.

  • Bezpieczeństwo

    • Poprawiono układ przycisków w oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia blokady ekranu.

    • Poprawiono układ przycisków w oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia odcisku palca.

    • Zaktualizowano interfejs użytkownika sekcji ustawień Blokady ekranu.

  • Dźwięk

    • Zaktualizowano rozmiar przycisków, przełączników i przycisków opcji w sekcji ustawień Dźwięku.

  • System

    • Poprawiono układ przycisków w oknie dialogowym potwierdzenia przywrócenia ustawień fabrycznych.

    • Dodano formatowanie i brakującą interpunkcję do tekstu opisującego proces przywracania ustawień fabrycznych.

    • Przeniesiono Aktualizator z sekcji „Informacje” na główną listę w Ustawieniach.

    • Poprawiono funkcjonalność paska przewijania na liście „Wybierz region”, umożliwiając długie naciśnięcie strzałki, aby przeskoczyć na początek lub koniec listy.

    • Poprawiono ustawienia języka, tak aby język domyślny zawsze pojawiał się na górze listy.

    • Usunięto miganie kursora na przycisku przywracania ustawień fabrycznych w tłumaczeniach polskim i holenderskim.

    • Poprawiono wygląd nagłówka, wierszy, rozmiaru przełączników i strzałek w ustawieniach Daty i godziny

  • Budzik

    • Lista budzików pokazuje teraz, w które dni budzik zadzwoni.

    • Gdy budzik nie jest ustawiony na powtarzanie, zamiast etykiety „Nigdy” wyświetlana jest etykieta „Nie powtarzaj”.

    • Pole wprowadzania będzie teraz automatycznie czyszczone po jego aktywowaniu, eliminując potrzebę ręcznego czyszczenia przed wprowadzeniem pożądanego czasu.

    • Poprawiono zachowanie sortowania na liście dźwięków budzika.

    • Naciśnięcie przycisków głośności podczas alarmu spowoduje teraz włączenie drzemki.

    • Zostaniesz poinformowany o czasie trwania drzemki (5 min).

    • Będziesz miał teraz opcję usunięcia edytowanego budzika.

    • Naprawiono błąd z nieoczekiwanym przełączeniem z PM na AM podczas tworzenia/edycji budzika.

    • Naprawiono błąd z nieprawidłowym wklejaniem tekstu w polu nazwy budzika.

    • Naprawiono problemy z interfejsem użytkownika dla przycisku dodawania budzika.

    • Usunięto rozszerzenie .mp2 z listy obsługiwanych formatów dla listy dźwięków budzika.

  • Kalendarz

    • Dodano funkcję przesuwania palcem do wyboru daty i godziny.

    • Poprawiono wyświetlanie tytułu wydarzenia dla wydarzeń trwających 90 minut lub dłużej.

    • Teraz, dodając nowe wydarzenie z widoku miesiąca dla miesiąca, który nie jest bieżącym, początkowo wybierany jest 1. dzień miesiąca.

    • Po naciśnięciu klawisza Enter na klawiaturze podczas wyszukiwania wydarzenia, klawiatura zostanie teraz zamknięta.

    • Wskaźnik czasu w widoku dnia jest teraz wyśrodkowany, gdy minie 30 minut po dowolnej godzinie.

    • Powiadomienie informujące o osiągnięciu limitu wydarzeń można teraz zamknąć, klikając poza powiadomieniem lub używając sprzętowego przycisku wstecz, oprócz używania przycisku zamknięcia.

    • Poprawiono wysokość komunikatu o błędzie wyświetlanego, gdy wprowadzony jest nieprawidłowy czas zakończenia wydarzenia.

    • Poprawiono renderowanie kropkowanej linii poziomej w widoku miesiąca.

    • Skrócono etykietę dla wydarzenia całodniowego w języku francuskim.

    • Naprawiono nieoczekiwane zamknięcie aplikacji, które występowało po wejściu do aplikacji po zmianie zarówno języka, jak i strefy czasowej w ustawieniach systemowych.

    • Naprawiono problem z odświeżaniem ekranu po dodaniu/usunięciu wydarzenia w widoku dnia.

    • Naprawiono błąd z nieprawidłowym wklejaniem tekstu w tytule i notatkach wydarzenia, jeśli przekroczony zostanie limit wprowadzania.

  • Aparat

    • Dodano powiadomienie o niemożności użycia lampy błyskowej przy niskim poziomie baterii: Teraz, gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, aplikacja aparatu powiadomi Cię, że lampa błyskowa nie może być używana do robienia zdjęć.

    • Poprawiono widoczność ikony automatycznego trybu lampy błyskowej.

    • Poprawiono widoczność zdjęć w podglądzie galerii: Teraz całe zdjęcie mieści się w podglądzie.

    • Naprawiono problem z przewijaniem podczas usuwania obrazu z galerii.

    • Naprawiono awarię aplikacji aparatu, która występowała po włożeniu karty SD zawierającej ponad 1000 obrazów.

    • Poprawiono wyświetlanie paska stanu po wyjściu z podglądu zdjęcia.

    • Poprawiono odświeżanie zrobionych zrzutów ekranu po ponownym wejściu do galerii: Teraz, gdy ponownie wejdziesz do galerii po zrobieniu zrzutu ekranu, będzie on widoczny w galerii bez konieczności odświeżania ekranu.

    • Naprawiono problemy z awarią aplikacji podczas robienia zrzutów ekranu przybliżonych obrazów lub uszkodzonych/nieobsługiwanych plików.

    • Naprawiono problem z resetowaniem zoomu: Zoom nie resetuje się już po odebraniu połączenia z otwartym przybliżonym obrazem.

    • Naprawiono problem z podglądem obrazu (pusty ekran) po zmianie języka systemu: Teraz, gdy otworzysz podgląd obrazu, zmienisz język systemu i ponownie wejdziesz do aplikacji aparatu, podgląd obrazu jest wyraźnie widoczny.

    • Naprawiono awarię podczas przesyłania uszkodzonego pliku do folderu aparatu w pamięci telefonu.

    • Naprawiono problem z lampą błyskową aparatu przy ponownym otwieraniu aplikacji Aparat: Teraz, gdy zrobisz zdjęcie z lampą błyskową i wyjdziesz z aplikacji Aparat, zanim załaduje się podgląd zdjęcia, lampa błyskowa nie błyśnie przy ponownym wejściu do aplikacji.

    • Usunięto opcję zoomu dla podglądu uszkodzonego obrazu.

    • Zaktualizowano wygląd dla widoku pustej galerii.

  • Szachy

    • Dodano możliwość zmiany poziomu trudności przez dotknięcie prostokątnych ikon trudności.

    • Naprawiono problem migania menu gry podczas minimalizowania aplikacji w trakcie rozgrywki: Teraz menu gry nie jest widoczne podczas minimalizowania ekranu rozgrywki.

    • Usunięto ekran ładowania podczas pierwszego otwierania aplikacji, po każdym restarcie telefonu i po każdym przywróceniu ustawień fabrycznych.

    • Naprawiono problem z odświeżaniem na ekranie opcji: Teraz, gdy ponownie wejdziesz do widoku opcji po zmianie języka systemu, tłumaczenie poziomu trudności odświeży się prawidłowo.

    • Zaktualizowano wyświetlanie tekstu opcji „Wybierz kolor gracza” w widoku opcji dla języka francuskiego.

    • Zaktualizowano wyświetlanie tekstu opcji „Czarne” w widoku opcji dla języka hiszpańskiego.

    • Wprowadzono wielką literę na początku opcji „Wyczyść wszystko” na ekranie statystyk dla następujących języków: hiszpański, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski.

  • Klawiatura

    • Włączono sugestie klawiatury dla aplikacji firm trzecich.

    • Zmieniono separator dla sugestii w aplikacji SMS.

    • Wprowadzono automatyczne wstawianie spacji po wybraniu sugerowanego słowa w Notatkach.

    • Wprowadzono automatyczne wstawianie spacji po wybraniu sugerowanego słowa w SMS.

    • Wibracja klawiatury jest teraz spójna z nową wersją systemu operacyjnego.

    • Wprowadzono ulepszenia wydajności i optymalizacji klawiatury.

    • Poprawiono szybkość generowania sugestii.

    • Naprawiono nieprawidłowy układ klawiatury dla użytkowników francuskich (AZERTY).

  • Medytacja

    • Przeniesiono sekcję Statystyki do menu Ustawienia dla lepszej dostępności.

    • Ulepszono doświadczenie użytkownika, szczególnie w sekcji Statystyki.

    • Włączono domyślnie odliczanie medytacji.

  • Muzyka

    • Dodano widżet muzyczny na ekranie głównym dla szybkiego dostępu i kontroli: Możesz teraz odtwarzać, pauzować, przełączać na następny lub poprzedni utwór bezpośrednio z ekranu głównego.

    • Widżet zapewnia również opcje uruchomienia aplikacji Odtwarzacz muzyki lub zamknięcia widżetu z ekranu głównego.

    • Poprawiono widoczność ikony kontroli prędkości, ikon następnego/poprzedniego utworu i paska postępu muzyki.

    • Zmniejszono rozmiar kontenera pojedynczego utworu.

    • Zaktualizowano ikonę wyświetlaną na pustym ekranie.

    • Ulepszono responsywność obszaru dotykowego komponentu mini-odtwarzacza.

    • Usunięto szary kolor z paska przewijania i dostosowano jego układ, aby zapobiec nakładaniu się na ikonę strzałki w dół.

    • Poprawiono zachowanie listy utworów w dwóch scenariuszach:

      • Gdy włożona jest karta SD zawierająca pliki muzyczne, utwory są automatycznie dodawane do listy bez konieczności ręcznego wyboru.

      • Gdy karta SD jest usunięta, alert o uszkodzonym pliku jest wyświetlany tylko raz dla utworów, które były na niej przechowywane.

    • Naprawiono awarię występującą, gdy aplikacja była przenoszona do tła.

    • Naprawiono problem z widocznością mini-odtwarzacza i menu odtwarzania muzyki po pierwszym odtworzeniu muzyki.

    • Naprawiono błąd podczas usuwania plików muzycznych, który powodował, że usunięte utwory nadal pojawiały się jako aktualnie odtwarzane.

    • Naprawiono problem, który powodował zawieszanie się ekranu odtwarzania podczas odtwarzania nowo dodanego utworu.

    • Naprawiono problem, w wyniku którego widok listy utworów czasami pojawiał się pusty (biały) po powrocie z ekranu szczegółów utworu.

    • Naprawiono problem, w wyniku którego tryb losowy nie był stosowany podczas rozpoczynania odtwarzania z listy Wszystkie utwory.

    • Wyeliminowano skaczące zachowanie paska postępu podczas przełączania między utworami.

    • Wykluczono widoczność utworów o nieobsługiwanych formatach z listy utworów.

    • Naprawiono problem, w wyniku którego nowo dodane utwory nie pojawiały się na ekranie odtwarzania podczas używania przycisków następny lub poprzedni.

    • Naprawiono problem, w wyniku którego utwory odtwarzały się o sekundę dłużej niż ich rzeczywisty czas trwania, co powodowało nieoczekiwane zachowanie odtwarzania.

    • Poprawiono integrację z systemem sterowania muzyką w samochodzie, aby zapewnić prawidłowe działanie z aplikacją Odtwarzacz muzyki.

    • Ulepszono widoczność metadanych i paska postępu dla pierwszego utworu odtwarzanego po uruchomieniu aplikacji.

  • Połączenia

    • Dodano powiadomienie o niemożności wykonania połączenia alarmowego, gdy aktywny jest tryb Offline+. Zostaniesz poinstruowany, jak wyłączyć tryb Offline+.

    • Dodano opcję wyłączenia identyfikacji dzwoniącego (ukrycia numeru) w ustawieniach aplikacji Telefon. Możesz włączać lub wyłączać tę opcję - domyślnie stosowana jest opcja domyślna sieci.

    • Naprawiono problem z wyświetlaniem, w którym przełącznik „ustaw jako domyślny” zakłócał wyświetlanie drugiego pola wprowadzania numeru podczas tworzenia/edycji kontaktu.

    • Gdy zastosowany jest format imienia „Nazwisko najpierw”, nazwy kontaktów są wyświetlane w ten sam sposób na liście kontaktów, liście ostatnich połączeń i liście ulubionych kontaktów.

    • Wcześniej „Drugie imię” kontaktu było wyświetlane na liście ostatnich połączeń. Teraz „Drugie imię” nie jest wyświetlane w: liście kontaktów, liście ulubionych kontaktów, liście ostatnich połączeń, widoku szczegółów kontaktu, widoku więcej szczegółów kontaktu.

    • Lista urządzeń audio jest teraz poprawnie aktualizowana podczas rozmowy.

    • Naprawiono problemy z wyświetlaniem w wyszukiwaniu kontaktów:

      • Wcześniej wyszukiwanie według imienia i nazwiska kontaktu nie dawało dokładnych wyników dla kontaktów zawierających prefiks. Teraz wyniki wyszukiwania są poprawnie wyświetlane.

      • Wcześniej, po wklejeniu skopiowanego numeru w wyszukiwaniu kontaktów, numer telefonu nie był znajdowany. Teraz wyniki są poprawnie wyświetlane.

    • Ustabilizowano zachowanie przewijania podczas dodawania numeru telefonu do istniejącego kontaktu.

    • Naprawiono rzadkie nieoczekiwane awarie dla połączeń i kontaktów.

    • Naprawiono awarię, która czasami występowała podczas odrzucania połączenia za pomocą szybkiej odpowiedzi, a następnie blokowania ekranu.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego dotknięcie ramki wokół pola wprowadzania kodu USSD powodowało nieoczekiwane zamknięcie pola.

    • Naprawiono problem znikającej informacji o zawieszeniu połączenia podczas próby wykonania innego połączenia.

    • Naprawiono szerokość pól numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz usunięto pasek przewijania podczas wchodzenia w widok nowego kontaktu.

    • Teraz pozycja przewijania na liście kontaktów jest zapamiętywana po edycji kontaktu i powrocie do listy kontaktów.

    • Nie jest już możliwe wklejanie nieprawidłowych symboli „( ) / . -” do klawiatury numerycznej ani do pól numeru telefonu podczas tworzenia/edycji kontaktu.

    • Zmieniono kolejność przycisków pojawiających się podczas opuszczania ekranu edycji (komunikat o odrzuceniu zmian).

    • Podczas próby odblokowania kontaktu można teraz zamknąć komunikat potwierdzający, dotykając poza komunikatem lub używając sprzętowego przycisku wstecz, oprócz używania ikony zamknięcia.

    • Opcja „zablokuj” nie jest już pogrubiona podczas wchodzenia w szczegóły kontaktu dla niezapisanego numeru z listy ostatnich połączeń.

    • Dodano ikonę zamknięcia do okna dialogowego „zablokuj numer”.

    • Poprawiono widoczność nagłówka podczas tworzenia nowego kontaktu dla języka holenderskiego.

    • Zaktualizowano interfejs użytkownika dla:

      • listy urządzeń audio

      • komunikatu pojawiającego się podczas dzwonienia na numer wewnętrzny

      • przycisków pojawiających się, gdy aktywny jest kod USSD

      • komunikatu pojawiającego się podczas kopiowania numeru telefonu ze szczegółów kontaktu

    • Wprowadzono drobne poprawki interfejsu użytkownika do:

      • widoku klawiatury numerycznej

      • widoku szczegółów kontaktu

      • widoku wyszukiwania kontaktów

      • listy ostatnich połączeń

      • widoku wyświetlanego podczas tworzenia kontaktu z klawiatury

      • powiadomienia o połączeniu równoległym

      • widoku szybkich wiadomości

      • widoku opcji wyświetlania kontaktów

      • okna dialogowego wyboru numeru domyślnego

      • widoku wyświetlanego, gdy nie ma dodanych kontaktów

  • Aktualizator

    • Możesz teraz uzyskać dostęp do zakładki z informacjami o wydaniu na ekranie aktualizacji oprogramowania, aby zobaczyć nazwę bieżącej wersji, datę wydania i listę zmian.

    • „Data aktualizacji” została zastąpiona numerem wersji aktualizacji.

    • Poprawiono powiadomienia w Panelu sterowania podczas aktualizacji.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego aplikacja Aktualizator nie była ukrywana z listy Aplikacji po aktualizacji systemu operacyjnego. Możesz ją później odkryć.

    • Poprawiono interwał sprawdzania aktualizacji.

    • Rozwiązano problemy związane z warunkami aktualizacji.

    • Poprawiono doświadczenie użytkownika w ramach Aktualizatora.

    • Zoptymalizowano API i wewnętrzne biblioteki pod kątem wydajności i stabilności.

  • SMS

    • Możesz teraz włączyć raporty doręczenia dla wiadomości tekstowych w ustawieniach aplikacji.

    • Teraz, jeśli otrzymasz wiadomość flash SMS, zostanie ona automatycznie zapisana w skrzynce odbiorczej. Wcześniej ten typ SMS pojawiał się bezpośrednio na ekranie, nie będąc zapisywanym.

    • Zaktualizowano wygląd dla wiadomości SMS premium.

    • Dodano tłumaczenia statusu „Wysyłanie…” dla wszystkich 7 języków.

    • Teraz, gdy wiadomość MMS zostanie odebrana, ale jeszcze nie pobrana, jest wyświetlana jako „Załącznik: Plik” na liście konwersacji.

    • „Drugie imię” nie jest już wyświetlane w nazwie kontaktu.

    • Poprawiono skalowanie otrzymanych obrazów MMS.

    • Teraz przycisk wysyłania nie staje się aktywny po wprowadzeniu pustych spacji w polu wprowadzania - stanie się aktywny, jeśli wprowadzisz co najmniej jeden znak lub emoji.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego opis obrazu nie aktualizował się w podglądzie zdjęcia podczas przesuwania między wysłanymi/otrzymanymi obrazami w konwersacji.

    • Podczas usuwania wiadomości użycie sprzętowego przycisku wstecz zamknie teraz okno dialogowe potwierdzenia i odznaczy wiadomość. Wcześniej wiadomość nie była odznaczana.

    • Zmieniono kolejność przycisków pojawiających się podczas usuwania konwersacji z listy konwersacji i zmieniono wielkość liter w informacji „Usuń” na górnym pasku.

    • Zaktualizowano nazwę folderu systemowego z „Downloads” na „Download” dla języka angielskiego i usunięto niepotrzebną ikonę w komunikacie pojawiającym się podczas zapisywania wysłanego/otrzymanego obrazu MMS.

    • Usunięto ikonę kopiowania w pasku narzędzi podczas długiego naciskania na:

      • otrzymany nieobsługiwany plik

      • wiadomość informującą o ręcznym pobieraniu MMS

    • Zaktualizowano polskie tłumaczenie etykiety „Wprowadź kontakt lub numer” pojawiającej się podczas tworzenia nowej konwersacji („Dodaj” zmieniono na „Wprowadź”).

    • Zaktualizowano rozmiar czcionki dla statusu „Nie udało się wysłać!” pojawiającego się pod wiadomością, której nie udało się wysłać.

    • Wprowadzono drobne poprawki interfejsu użytkownika do:

      • listy konwersacji

      • górnego paska w widoku konwersacji

      • widoku wyświetlanego, gdy nie ma utworzonych konwersacji

      • pola wprowadzania wiadomości

      • komunikatu pojawiającego się podczas ponownej próby wysłania nieudanej wiadomości

      • komunikatu pojawiającego się po zablokowaniu kontaktu/numeru i powrocie do listy konwersacji („konwersacja ukryta”)

      • górnego paska pojawiającego się po wybraniu wiadomości tekstowej długim naciśnięciem

  • Pogoda

    • Poprawiono dokładność lokalizacji.

    • Rozwiązano problem, w wyniku którego dane pogodowe czasami nie odświeżały się automatycznie po zmianie domyślnej lokalizacji.

    • Naprawiono błąd, w wyniku którego nazwa lokalizacji czasami nie była wyświetlana w poprawnym języku w wynikach wyszukiwania po aktualizacji języka systemu.

    • Zaktualizowano ikonę „Dodaj” podczas dodawania nowego miasta do listy lokalizacji dla lepszej przejrzystości.

    • Naprawiono problem z żądaniem API: Teraz nowe dane dla prognozy 7-dniowej są żądane tylko wtedy, gdy dane z pamięci podręcznej są starsze niż 3 godziny.

    • Usunięto niepotrzebne żądanie API podczas zaznaczania/kopiowania tekstu w polu wyszukiwania lokalizacji.

    • Naprawiono problem z nieaktualizowaniem się nazwy miasta przy pierwszym wejściu do aplikacji lub po wymuszonym zatrzymaniu aplikacji.

    • Naprawiono problem z nieukrywaniem się klawiatury po wyjściu z pola wyszukiwania, gdy lokalizacja nie była udostępniona.

    • Naprawiono problem z informacją „Brak połączenia z internetem” niepojawiającą się, gdy Wi-Fi było wyłączone i nie było środków na karcie SIM (brak dostępu do danych mobilnych).

    • Poprawiono widoczność nieaktywnej prawej strzałki po dojściu do końca prognozy godzinowej.

    • Naprawiono problem z przekierowaniem do ustawień lokalizacji wyświetlającym się dwukrotnie zamiast raz po wyszukaniu bieżącej lokalizacji, gdy lokalizacja nie jest udostępniona.

    • Usunięto ikonę z informacji „Brak połączenia z internetem”.

    • Teraz dni tygodnia w prognozie 7-dniowej zaczynają się wielką literą, we wszystkich językach.

    • Zaktualizowano tłumaczenie dla „Mist” w języku polskim („Mgła”).

    • Zaktualizowano tłumaczenie dla „Locations” w języku hiszpańskim („Lugares”).

    • Jeśli chcesz dowiedzieć się o wszystkich zmianach wprowadzonych w Mudita Kompakt, pełną listę zmian znajdziesz <a href='https://support.mudita.com/en/support/solutions/folders/77000328247'>tutaj</a>.