Odzyskaj skupienie z Mudita Kompakt.
Jeśli chcesz, by ten rok był inny, zacznij od odzyskania swojego czasu i uwagi. Mudita Kompakt pomoże Ci:
W tym roku nie potrzebujesz więcej postanowień. Potrzebujesz mniej rozpraszaczy. Zmień swoje przyzwyczajenia jedno po drugim tak, żeby łatwiej było Ci utrzymać nowe nawyki.
badanych chce ograniczyć czas spędzany przed ekranem.
chce uczynić odpoczynek swoim priorytetem i poprawić jakość snu.
planuje jakąś formę cyfrowego detoksu, np. ograniczenie liczby aplikacji, powiadomień lub używania telefonu tylko o określonych porach.
Tak określone priorytety prowadzą do wyboru prostszych narzędzi i minimalistycznej technologii, oraz do ograniczenia cyfrowych rozpraszaczy.
Urządzenia Mudita pomagają Ci zmienić swoje otoczenie tak, by z łatwością móc wprowadzić w życie nowe, zdrowe nawyki.
Zaprojektowane z myślą o intencjonalnym użytkowaniu.
Stworzone, by wspierać wypoczynek, koncentrację i jakość sen.
Zawsze spokojne, proste i dyskretne.
Sposób, w jaki spędzasz dzień, wpływa na to, jak śpisz w nocy. Tak samo, jak jakość snu przekłada się na zdolność koncentracji i nastrój w ciągu dnia.
Zmień nawyki:
Mniej cyfrowego chaosu w ciągu dnia ułatwi wyciszenie się w nocy.
Lepiej przespane noce dadzą Ci więcej energii w ciągu dnia.
Spokojne poranki dobrze nastroją Cię na cały dzień, pozwalając dokonywać przemyślanych wyborów nie tylko wieczorem.
Mudita Kompakt pomaga budować zdrową relację z telefonem w ciągu dnia, a Mudita Harmony 2 i Bell 2 ułatwiają spokojne przesypianie nocy i łagodne pobudki. Używane w zestawie pomogą Ci zbudować nawyki, które będą współgrać z Twoim naturalnym rytmem.
Trwałe zmiany nie wynikają z wielkich deklaracji. Zaczynają się od drobnych, powtarzanych decyzji i środowiska, w jakim funkcjonujesz.