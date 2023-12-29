Zacznij rok świadomie z produktami Mudita. Teraz 15% taniej. Sprawdź >>

    Zacznij rok świadomie. Nowe nawyki, zdrowsze życie.

    W tym roku nie potrzebujesz więcej postanowień. Potrzebujesz mniej rozpraszaczy. Zmień swoje przyzwyczajenia jedno po drugim tak, żeby łatwiej było Ci utrzymać nowe nawyki.

    Czy też chcesz zmienić te przyzwyczajenia?

    45%

    badanych chce ograniczyć czas spędzany przed ekranem.

    39%

    chce uczynić odpoczynek swoim priorytetem i poprawić jakość snu.

    33%

    planuje jakąś formę cyfrowego detoksu, np. ograniczenie liczby aplikacji, powiadomień lub używania telefonu tylko o określonych porach.

    Source: Headway New Year's Resolutions Survey

    Tak określone priorytety prowadzą do wyboru prostszych narzędzi i minimalistycznej technologii, oraz do ograniczenia cyfrowych rozpraszaczy.

    Zaprojektowane dla Twojego skupienia.

    Urządzenia Mudita pomagają Ci zmienić swoje otoczenie tak, by z łatwością móc wprowadzić w życie nowe, zdrowe nawyki.

    MIND

    Zaprojektowane z myślą o intencjonalnym użytkowaniu.

    BED 2

    Stworzone, by wspierać wypoczynek, koncentrację i jakość sen.

    Zawsze spokojne, proste i dyskretne.

    Odzyskaj skupienie z Mudita Kompakt.

    Jeśli chcesz, by ten rok był inny, zacznij od odzyskania swojego czasu i uwagi. Mudita Kompakt pomoże Ci:

    porzucić uzależniające aplikacje,

    ograniczyć wizualną stymulację dzięki ekranowi E Ink®,

    wrócić do prostej, intencjonalnej komunikacji.


    Spokojny sen z Mudita Harmony 2.

    Miejsce Twojego telefonu jest poza sypialnią. Mudita Harmony 2 pomoże Ci:

    zastąpić budzik w telefonie,

    zbudować i utrzymać rutynę snu,

    wyciszyć się wieczorem bez ekranów i powiadomień.


    Łagodne poranki z Mudita Bell 2.

    Czasem wystarczy obudzić się w lepszym nastroju.. Mudita Bell 2 pomoże Ci:

    pozbyć się telefonu z sypialni,

    budzić się bez powiadomień i wiadomości,

    zacząć dzień spokojnie i łagodnie.


    Codzienne nawyki i higiena snu są ze sobą powiązane.

    Sposób, w jaki spędzasz dzień, wpływa na to, jak śpisz w nocy. Tak samo, jak jakość snu przekłada się na zdolność koncentracji i nastrój w ciągu dnia.

    Zmień nawyki:

    Mniej cyfrowego chaosu w ciągu dnia ułatwi wyciszenie się w nocy.

    Lepiej przespane noce dadzą Ci więcej energii w ciągu dnia.

    Spokojne poranki dobrze nastroją Cię na cały dzień, pozwalając dokonywać przemyślanych wyborów nie tylko wieczorem.

    Mudita Kompakt pomaga budować zdrową relację z telefonem w ciągu dnia, a Mudita Harmony 2 i Bell 2 ułatwiają spokojne przesypianie nocy i łagodne pobudki. Używane w zestawie pomogą Ci zbudować nawyki, które będą współgrać z Twoim naturalnym rytmem.

    Od noworocznych postanowień do codziennej realizacji.

    Trwałe zmiany nie wynikają z wielkich deklaracji. Zaczynają się od drobnych, powtarzanych decyzji i środowiska, w jakim funkcjonujesz.

    Przeczytaj na blogu Mudita [EN]:

