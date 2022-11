Kierunek Proces projektu rozpoczęliśmy od analizy naszych głównych inspiracji. W naszym biurze zebraliśmy całkiem przyzwoitą kolekcję kamieni! Nasza Head of Design, Gosia, zaczęła badać różne kształty i właściwości tych naturalnych skarbów. Były zbierane przez nas i naszych przyjaciół przy różnych okazjach, w wielu miejscach na całym świecie. Każdy chciał dołożyć cegiełkę do procesu twórczego!

Pure was designed to be both simple and neutral. We took our inspiration from the shape of a stone.