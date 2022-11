Dlaczego E Ink jest lepszy dla twojego dobrego samopoczucia?

Zdecydowaliśmy się na ekran E Ink, ponieważ uznaliśmy, że ta opcja jest najbardziej wrażliwa na ludzkie zdrowie. Ten rodzaj wyświetlacza jest znacznie lepszy dla Twoich oczu, zużywa mniej energii (dzięki swojej bistabilności, gdy energia jest potrzebna tylko do zmiany zawartości wyświetlacza), jest bardziej analogowy, ma wyższą gęstość pikseli i łatwiej korzysta się z niego w świetle dziennym niż ze zwykłego ekranu LCD. Badania wykazały, że używanie urządzenia emitującego niebieskie światło, zwłaszcza w nocy, może negatywnie wpływać na dobowy cykl snu i przyczyniać się do wielu dolegliwości, takich jak kołatanie serca, ból i osłabienie mięśni oraz drażliwość w ciągu dnia. Urządzenia emitujące niebieskie światło to zazwyczaj ekrany LCD smartfonów i komputerów, które wykorzystują diody LED. Badania przeprowadzone przez Lighting Research Center wskazują, korzystanie z nich powinniśmy zakończyć najpóźniej na 2 godziny przed pójściem spać.

