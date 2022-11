Dlaczego „zapominamy” o prawidłowym oddychaniu?

Stres to nowa epidemia WHO w 2016 r. wykazało, że ​​350 milionów ludzi żyje z depresją, stresem i lękiem. Stres jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych, zarówno fizjologicznych (rak, choroby układu krążenia), jak i psychicznych (lęk i depresja). Co powoduje ten bezprecedensowy poziom stresu w dzisiejszych społeczeństwach? Okazuje się, że większość stresu jest spowodowana zwykłymi wydarzeniami życiowymi: pracą, szkołą, finansami, rodzinnymi interakcjami społecznymi, oczekiwaniami. Głębokie oddychanie a stres Kiedy doświadczamy niepokoju, mamy tendencję do szybkiego, płytkiego oddechu. Nawet jeśli NIE jesteśmy pod wpływem stresu, możemy poczuć, że hiperwentylujemy, zwielokrotniając następstwo płytkich oddechów. Prowadzi to do stresu, który powoduje płytki oddech, co zwiększa stres i tak dalej w błędnym kole. Efekt może wywołać lawinę, tworząc napięcie, które może prowadzić do złej postawy i zaostrzenia chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP. Głębokie oddychanie pomaga rozluźnić napięte mięśnie (podobnie jak rozciąganie się), pomagając uwolnić napięcie, które zwykle powstaje w wyniku stresu, z jakim stykamy się na co dzień.

