Wróć do zdrowych nawyków z Mudita
Odbuduj zdrową rutynę, by lepiej spać, móc się skupić, i czuć się lepiej każdego dnia. Korzystaj z technologii tak, by odzyskać przestrzeń na to, co kochasz.
POPRAW SKUPIENIE POPRAW JAKOŚĆ SNU
Mudita Kompakt
Więcej życia, mniej scrollowania.
Minimalistyczny telefon z ekranem E Ink®, który pomoże Ci ograniczyć rozpraszacze i czas spędzany przed ekranem. To niezbędne funkcje i przejrzysty interfejs, oraz system operacyjny nastawiony na prywatność i Twoje samopoczucie.
You get only what you need:
Brak rozpraszaczy
skup się na tym, co najważniejsze
Więcej prywatności
Twoje dane, Twoja sprawa
Wyświetlacz E Ink®
ulga dla oczu
Długi czas pracy na baterii
do 6 dni bez ładowania
Elastyczny system
dodaj wybrane aplikacje jak WhatsApp czy Spotify
Prosty design
technologia, która Ci służy. Nie na odwrót
Mudita Harmony 2
Your restful sleep companion.
A mindful, bedside clock with an eye‑friendly E Ink® display and warm ambient light. Designed to help you fall asleep smartphone-free, stay asleep, and wake gently.
Everything you need to sleep well.
Gentle wake‑ups
with 17 soft, nature‑inspired sounds and gradual warm light
Blue‑light free
E Ink® display supports healthy sleep cycles
Relax & unwind
built‑in soundscapes, meditation and focus timers
Make it yours
upload your own calming tones or playlists
45‑day battery life
designed to stay unplugged for weeks
Mudita Harmony 2
A calm way to start your day.
A minimalist alarm clock with warm wake‑up light and gentle sounds. A calm, phone‑free solution for peaceful mornings.
Only what’s needed for gentle mornings:
9 gentle wake‑up sounds
acoustic and nature‑inspired tones
Wake‑up light
soft glow that supports natural waking
Long‑lasting battery
up to 6 months on one charge
Gradual alarm volume
starts quietly and increases slowly
Shop your way to better habits this fall.
Limited-time offers until September 19th.
Mudita Kompakt + Harmony 2
300$
250$
Mudita Kompakt + Bell 2
300$
250$
Mudita Harmony 2
300$
250$
Zobacz, co mówią o Kompakt
Posłuchaj, jak Kompakt pomaga uprościć codzienną komunikację i wnosi do życia więcej spokoju, przejrzystości i prostoty.
Recenzje Użytkowników
Zobacz opinie osób, które korzystały z Mudita Kompakt.
Polecane recenzje
Od ekspertów technologicznych po entuzjastów minimalizmu — ludzie z różnych środowisk zaufali naszym produktom i podzielili się swoimi doświadczeniami.
"Dwa tygodnie i dwa dni temu zamieniłem mojego iPhone SE na Mudita Kompakt. Uwielbiam ten telefon za to, czym jest. Niektóre rzeczy można by ulepszyć, ale wierzę, że przyjdą z czasem w aktualizacjach. Są funkcje, których na MK nie zrobię, ale o to właśnie chodzi. Nie uprościł mojego życia, ale uprościł moje dni - i za to jestem wdzięczny. To nie jest telefon dla każdego, ale jeśli chcesz ograniczyć uzależnienie od ekranu lub social mediów, bardzo go polecam - jako główny lub dodatkowy telefon."
Wes
"Kocham, kocham, kocham mój Mudita Kompakt. Koniec z uzależnieniem od smartfona, doomscrollingu i dopaminowych bodźców. Oczywiście, potrzeba czegoś więcej niż tylko zmiany telefonu, ale ten sprzęt to niesamowite narzędzie, które naprawdę pomaga w tej życiowej przemianie. A do tego ten design – absolutnie uwielbiam! Warty każdej wydanej złotówki, a nawet więcej. Mnóstwo znajomych i współpracowników pyta mnie o ten telefon, i naprawdę nie mogę się nachwalić!"
Ngometamer
"Ten budzik jest świetny. Uwielbiam wyświetlacz E Ink, wysokiej jakości głośniki i design. Doceniam też to, że Mudita regularnie ulepsza budzik poprzez aktualizacje."
Roberta
"To jeden z najlepszych budzików, jakie kiedykolwiek kupiłem. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby budzik budził mnie delikatnie każdego ranka, dlatego prawie wszystkie budziki dostępne na Amazonie nie wchodziły w grę z powodu irytujących dźwięków alarmu."
Nklz
"W końcu pojawił się smartfon, który całkowicie spełnia moje potrzeby! Fakt, że mogę również instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł, aby dostosować go do swoich wymagań, jest po prostu idealny! Naprawdę uwielbiam mój Mudita Kompakt i jego ekran E-Ink, który jest bardzo kojący dla moich oczu. To naprawdę świetny telefon!"
lijie
"Uwielbiam ten telefon. Ma tylko proste Mapy Open Street, prosty aparat, wszystko ograniczone do niezbędnych funkcji. Świetny dla dzieci. Uratował moje wakacje i popołudnia po pracy. Zaczynam zapominać o smartfonie, to cudowny nowy etap. Świetnie wspiera koncentrację, jeśli włączysz hotspot i korzystasz z większego ekranu. Bardzo doceniam osobisty kontakt z zespołem przez e-mail. Cieszę się, że za projektem stoją europejscy twórcy."
July88
"Ten telefon robi to, co trzeba. Świetnie radzi sobie z podstawowymi funkcjami - dzwonieniem i SMS-ami - a przy tym umożliwia korzystanie z kilku aplikacji niezbędnych w dzisiejszym świecie, takich jak WhatsApp, nie stając się przy tym „Okiem Saurona” jak inne smartfony."
D
FAQ
Te pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości naszych użytkowników. Aby znaleźć więcej informacji, zapoznaj się z pełną biblioteką FAQ.
Chcemy, abyś od początku czuł się pewnie. Poniższe wskazówki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i najważniejsze funkcje.Zobacz Przewodnik Quickstart
Na czym polega 14-dniowa gwarancja satysfakcji?
Chcemy, był/a zadowolony/a ze swojego wyboru. Po otrzymaniu Mudita Kompakt masz 14 dni na wypróbowanie urządzenia. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je (i akcesoria, które zechcesz zwrócić) w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy Ci pieniądze.
Do jakich krajów można zamówić Mudita Kompakt?
Pełną listę znajdziesz tutaj.
Czy wersja Global działa w Stanach Zjednoczonych?
Tak, nasze testy w miastach takich jak Chicago, Detroit i Orlando potwierdziły, że wersja Global Mudita Kompakt współpracuje z głównymi operatorami, takimi jak AT&T, T-Mobile i Verizon. Obecnie prowadzimy dodatkowe testy zasięgu.
Czy Mudita Kompakt obsługuje aplikacje innych twórców?
Mudita Kompakt nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, ale możesz instalować aplikacje zewnętrzne w formacie APK za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center. Należy jednak pamiętać, że aplikacje nieprzystosowane do wyświetlacza E Ink lub wymagające usług Google mogą działać nieprawidłowo. Mudita nie gwarantuje kompatybilności żadnej aplikacji firm trzecich.
Czy Mudita Kompakt posiada gwarancję?
Tak, Mudita Kompakt posiada 2-letnią gwarancję. Dodatkowo zapewniamy 3 lata aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zależy nam na wspieraniu i usprawnianiu Twojego urządzenia nie tylko w okresie gwarancyjnym.