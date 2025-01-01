" Dwa tygodnie i dwa dni temu zamieniłem mojego iPhone SE na Mudita Kompakt. Uwielbiam ten telefon za to, czym jest. Niektóre rzeczy można by ulepszyć, ale wierzę, że przyjdą z czasem w aktualizacjach. Są funkcje, których na MK nie zrobię, ale o to właśnie chodzi. Nie uprościł mojego życia, ale uprościł moje dni - i za to jestem wdzięczny. To nie jest telefon dla każdego, ale jeśli chcesz ograniczyć uzależnienie od ekranu lub social mediów, bardzo go polecam - jako główny lub dodatkowy telefon. "

Wes