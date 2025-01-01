Mudita Radiant
Szwajcarski zegarek typu field watch. Wyjątkowo czytelny i wystarczająco wytrzymały, by towarzyszyć Ci w codziennych wyzwaniach. Dostępny w 3 rozmiarach - idealnie dopasuje się do Twojego nadgarstka.
Zamów w przedsprzedaży
Czytelny. Niezawodny. Gotowy do działania.
Kolory i rozmiary Mudita Radiant
Kolekcja Radiant obejmuje 5 kolorów tarczy, 6 kolorów pasków i 3 rozmiary koperty.
Sand Beige
Charcoal Black
Baltic Blue
Natural White + Pasek Pebble Gray
Moss Green
Natural White + Pasek Natural White
Media
Na każdy nadgarstek
Model kompaktowy to rzadkość wśród zegarków automatycznych oraz jeden z najmniejszych zegarków typu field watch na rynku. Idealny na mniejsze nadgarstki, a także dla osób ceniących dyskretny design. Rozmiar średni oferuje standardowe dopasowanie w stylu unisex. Największy rozmiar wyraźnie zaznacza swoją obecność na ręku.. Wszystkie trzy są wygodne i funkcjonalne.
Wersja 32 mm wykorzystuje pasek 18 mm. Wersje 37 mm i 40 mm korzystają z pasków 20 mm.
32 mm
37 mm
40 mm
Najczęściej zadawane pytania
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Mudita Radiant. Po więcej informacji zajrzyj do pełnej bazy FAQ.
Jak działa zegarek automatyczny?
Mudita Radiant to zegarek automatyczny: rodzaj zegarka mechanicznego, który nakręca się samoczynnie dzięki ruchom Twojego nadgarstka.
Kiedy się poruszasz, wewnętrzny wahnik obraca się, przekazując energię kinetyczną do sprężyny głównej. Sprężyna magazynuje energię i uwalnia ją stopniowo, zasilając mechanizm - bez potrzeby używania baterii.
Czy Mudita Radiant potrzebuje baterii?
Nie. Zegarki automatyczne są zasilane energią mechaniczną wytwarzaną przez ruch nadgarstka podczas noszenia. To jedna z ich największych zalet: zrównoważone, tradycyjne odmierzanie czasu bez elektroniki.
Jak ustawić godzinę w Mudita Radiant?
Aby poprawnie ustawić godzinę, wyciągnij koronkę do odpowiedniej pozycji. Następnie ustaw godzinę, obracając wskazówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na koniec wciśnij koronkę z powrotem do końca.
Czy Mudita Radiant jest wodoszczelny? Czy można w nim pływać?
Radiant ma wodoszczelność 10 ATM oraz osłonę koronki dla dodatkowej ochrony. Jest gotowy na deszcz, zachlapania, a nawet pływanie.
Czy mogę samodzielnie zmienić pasek w Mudita Radiant? Jaka jest jego szerokość?
Tak. Paski Mudita Radiant mają system szybkiego montażu, dzięki czemu możesz łatwo i bez użycia specjalistycznych narzędzi samodzielnie je wymieniać. Pamiętaj tylko, by dobrać odpowiednią szerokość paska. Wersja 32 mm używa paska 18 mm, natomiast większa modele 37 mm i 40 mm korzystają z pasków 20 mm.