Dlaczego stworzyliśmy Mudita Radiant

Większość zegarków automatycznych jest albo zbyt masywna do noszenia na co dzień, albo zbyt delikatna. Trudno znaleźć model łączący wytrzymałość, czytelność i ponadczasowy design.

Chcieliśmy stworzyć zegarek zarówno solidny, jak i wyrafinowany. Taki, który występuje w kilku rozmiarach, pasuje do różnych stylów i oferuje szwajcarską precyzję potwierdzoną znakiem Swiss Made.