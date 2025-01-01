Mudita Radiant już na Kickstarter. Zamów dziś i oszczędź nawet 30%!

    Mudita Radiant

    Szwajcarski zegarek typu field watch. Wyjątkowo czytelny i wystarczająco wytrzymały, by towarzyszyć Ci w codziennych wyzwaniach. Dostępny w 3 rozmiarach - idealnie dopasuje się do Twojego nadgarstka.

    Zamów w przedsprzedaży i zaoszczędź XX% względem docelowej ceny.

    ZAMÓW RADIANT

    Poznaj Mudita Radiant

    Czytelny. Niezawodny. Gotowy do działania.

    Wyjątkowa czytelność, w dzień i w nocy.

    Autorski krój cyfr i tarcza z pełnym, 12-godzinnym indeksem pozwalają odczytać czas w mgnieniu oka, a szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną chroni zegarek i ogranicza odblaski, nawet w pełnym słońcu.

    Zbudowany, by służyć latami

    Koperta ze szczotkowanej stali 316L jest wytrzymała i odporna na korozję, a system antywstrząsowy Incabloc® i osłona koronki zapewniają dodatkową ochronę na co dzień. To nie wszystko: wodoszczelność na poziomie 10 ATM sprawia, że Radiant jest gotowy nawet na kąpiel i pływanie.

    Szwajcarska precyzja z Sellita SW 200 Elaboré

    Mudita Radiant jest wyposażony w szwajcarski mechanizm Sellita SW 200 Elaboré. Nie wymaga baterii - napędza się podczas noszenia, i oferuje do 41 godzin rezerwy chodu. Produkowany i ręcznie montowany w Szwajcarii we współpracy z Chrono AG, naszym partnerem z ponad 40 latami doświadczenia w produkcji zegarków Swiss Made.

    Czytelny 24/7 dzięki Super-LumiNova® BGW9

    Wskazówki i indeksy zegarka są pokryte wyjątkowo jasną masą luminescencyjną: szwajcarską Super-LumiNova® BGW9. Jej wyraźna poświata umożliwia łatwy odczyt czasu nawet w całkowitej ciemności.

    Kolory i rozmiary Mudita Radiant

    Kolekcja Radiant obejmuje 5 kolorów tarczy, 6 kolorów pasków i 3 rozmiary koperty.


    • Sand Beige

    • Charcoal Black

    • Baltic Blue

    • Natural White + Pasek Pebble Gray

    • Moss Green

    • Natural White + Pasek Natural White

    • Media

    Mudita: design nagradzany w międzynarodowych konkursach

    Na każdy nadgarstek

    Model kompaktowy to rzadkość wśród zegarków automatycznych oraz jeden z najmniejszych zegarków typu field watch na rynku. Idealny na mniejsze nadgarstki, a także dla osób ceniących dyskretny design. Rozmiar średni oferuje standardowe dopasowanie w stylu unisex. Największy rozmiar wyraźnie zaznacza swoją obecność na ręku.. Wszystkie trzy są wygodne i funkcjonalne.

    Wersja 32 mm wykorzystuje pasek 18 mm. Wersje 37 mm i 40 mm korzystają z pasków 20 mm.

  • 32 mm

  • 37 mm

  • 40 mm

    • Sand Beige

    • Charcoal Black

    • Moss Green

    • Baltic Blue

    • Pebble Gray

    • Natural White

    Mudita Radiant to zegarek unisex zaprojektowany z myślą o dopasowaniu do każdego nadgarstka. Do wyboru masz trzy rozmiary koperty: 32 mm, 37 mm i 40 mm, oraz pięć kolorów tarczy: Natural White, Sand Beige, Moss Green, Baltic Blue i Charcoal Black.

    Dlaczego stworzyliśmy Mudita Radiant

    Większość zegarków automatycznych jest albo zbyt masywna do noszenia na co dzień, albo zbyt delikatna. Trudno znaleźć model łączący wytrzymałość, czytelność i ponadczasowy design.

    Chcieliśmy stworzyć zegarek zarówno solidny, jak i wyrafinowany. Taki, który występuje w kilku rozmiarach, pasuje do różnych stylów i oferuje szwajcarską precyzję potwierdzoną znakiem Swiss Made.

    Mudita Radiant to właśnie to: szwajcarski field watch, który towarzyszy Ci tam, gdzie prowadzą Cię codzienne wyzwania.

    Produkowany w Szwajcarii

    Mudita Radiant powstaje we współpracy z Chrono AG - renomowanym producentem zegarków z Solothurn w Szwajcarii. Chrono AG projektuje i produkuje zegarki Swiss Made private-label od 1981 roku, z najwyższą dbałością o precyzję i jakość.

    Siedziba firmy mieści się w historycznym, ponad stuletnim budynku wzniesionym przez produkującą zegarki firmę Stadler-Bouché. Ten sam budynek gościł później jedną z pierwszych szkół zegarmistrzowskich w Szwajcarii. Dziś tradycję kontynuuje Chrono AG.

    Każdy Radiant jest produkowany i ręcznie montowany w Szwajcarii, zgodnie z rygorystycznymi standardami, i poddawany drobiazgowym testom, aby zapewnić niezawodność, dokładność i trwałą jakość.

    Najczęściej zadawane pytania

    Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Mudita Radiant. Po więcej informacji zajrzyj do pełnej bazy FAQ.

  • Jak działa zegarek automatyczny?

    Mudita Radiant to zegarek automatyczny: rodzaj zegarka mechanicznego, który nakręca się samoczynnie dzięki ruchom Twojego nadgarstka. 

    Kiedy się poruszasz, wewnętrzny wahnik obraca się, przekazując energię kinetyczną do sprężyny głównej. Sprężyna magazynuje energię i uwalnia ją stopniowo, zasilając mechanizm - bez potrzeby używania baterii.

  • Czy Mudita Radiant potrzebuje baterii?

    Nie. Zegarki automatyczne są zasilane energią mechaniczną wytwarzaną przez ruch nadgarstka podczas noszenia. To jedna z ich największych zalet: zrównoważone, tradycyjne odmierzanie czasu bez elektroniki.

  • Jak ustawić godzinę w Mudita Radiant?

    Aby poprawnie ustawić godzinę, wyciągnij koronkę do odpowiedniej pozycji. Następnie ustaw godzinę, obracając wskazówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na koniec wciśnij koronkę z powrotem do końca.

  • Czy Mudita Radiant jest wodoszczelny? Czy można w nim pływać?

    Radiant ma wodoszczelność 10 ATM oraz osłonę koronki dla dodatkowej ochrony. Jest gotowy na deszcz, zachlapania, a nawet pływanie.

  • Czy mogę samodzielnie zmienić pasek w Mudita Radiant? Jaka jest jego szerokość?

    Tak. Paski Mudita Radiant mają system szybkiego montażu, dzięki czemu możesz łatwo i bez użycia specjalistycznych narzędzi samodzielnie je wymieniać. Pamiętaj tylko, by dobrać odpowiednią szerokość paska. Wersja 32 mm używa paska 18 mm, natomiast większa modele 37 mm i 40 mm korzystają z pasków 20 mm.