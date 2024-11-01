Słuchawki za 1 zł przy zakupie telefonu Mudita Kompakt. Sprawdź

    Minimalizm na moich zasadach

    Jak wyglądałby Twój pierwszy dzień z telefonem, który nie rozprasza i nie walczy o Twoją uwagę?

    Opowiedz, używając słów, zdjęć lub wideo. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone Mudita Kompakt lub Mudita Bell 2: minimalistycznymi urządzeniami dla pełniejszego życia na co dzień.

    WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
    Budzik Mudita Bell 2 i telefon Mudita Kompakt na zielonej sofie z bouclé

    Do wygrania

    Mudita Kompakt z zegarem na ekranie E Ink

    5 nagród głównych: Mudita Kompakt

    Telefon z przypominającym papier ekranem E Ink® i minimalistycznym systemem, który możesz dopasować do swoich potrzeb bez utraty prostoty.

    Biały budzik Mudita Bell 2

    8 nagród dodatkowych: Mudita Bell 2

    Minimalistyczne podejście do sypialni: bez telefonu, ale za to z budzikiem Bell 2. Dziewięć melodii budzenia, ciepłe światło, i minutnik do medytacji. Tylko tyle - i aż tyle.

    Mudita Kompakt z zegarem na ekranie E Ink

    5 nagród głównych: Mudita Kompakt

    Telefon z przypominającym papier ekranem E Ink® i minimalistycznym systemem, który możesz dopasować do swoich potrzeb bez utraty prostoty.

    Biały budzik Mudita Bell 2

    8 nagród dodatkowych: Mudita Bell 2

    Minimalistyczne podejście do sypialni: bez telefonu, ale za to z budzikiem Bell 2. Dziewięć melodii budzenia, ciepłe światło, i minutnik do medytacji. Tylko tyle - i aż tyle.

    Nowy początek

    Jak wyglądałby Twój pierwszy dzień z telefonem wyposażonym tylko w najważniejsze funkcje i dodatkowo w te, których najbardziej potrzebujesz? Dodaj tekst, zdjęcie lub film. Wybierz przynajmniej jedną formę odpowiedzi. Możesz je też łączyć.

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    Obsługiwane formaty: PDF, JPG, PNG, MP4. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB.

    Zasady konkursu

    Konkurs trwa od 14 października do 2 listopada. Mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie mieszkające w Europie, USA lub Kanadzie, które spełniają warunki określone w regulaminie. Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność, a także poczucie humoru, autentyczność oraz sposób opowiedzenia historii. Oceni też, jak praca oddaje ideę życia na własnych zasadach, w duchu minimalizmu. Zwycięzców powiadomimy e-mailem do 10 listopada.

    WEŹ UDZIAŁREGULAMIN KONKURSU
    Mudita Bell 2 świecący łagodnie na stoliku w ciemnym pokoju
    Dłoń wsuwająca Mudita Kompakt do kieszeni wełnianego płaszcza
    Dłoń wsuwająca Mudita Kompakt do kieszeni wełnianego płaszcza

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    Mudita sp. z o.o., Jana Czeczota 6, 02-607 Warsaw, Poland

    Już wkrótce: MuditaOS K 2.0

    To Ty decydujesz, jak prosty ma być Twój telefon. Nadchodząca aktualizacja pozwoli Ci jeszcze lepiej dopasować Mudita Kompakt do siebie dzięki personalizacji układu ekranu głównego, opcjonalnej synchronizacji z Kalendarzem Google oraz InkApps: kolekcji dodatkowych aplikacji dostosowanych do ekranów E Ink.
    Zostań przy podstawowych funkcjach lub dodaj narzędzia, których naprawdę potrzebujesz.

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