5 nagród głównych: Mudita Kompakt
Telefon z przypominającym papier ekranem E Ink® i minimalistycznym systemem, który możesz dopasować do swoich potrzeb bez utraty prostoty.
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Jak wyglądałby Twój pierwszy dzień z telefonem, który nie rozprasza i nie walczy o Twoją uwagę?
Opowiedz, używając słów, zdjęć lub wideo. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone Mudita Kompakt lub Mudita Bell 2: minimalistycznymi urządzeniami dla pełniejszego życia na co dzień.WE�Ź UDZIAŁ W KONKURSIE
Telefon z przypominającym papier ekranem E Ink® i minimalistycznym systemem, który możesz dopasować do swoich potrzeb bez utraty prostoty.
Minimalistyczne podejście do sypialni: bez telefonu, ale za to z budzikiem Bell 2. Dziewięć melodii budzenia, ciepłe światło, i minutnik do medytacji. Tylko tyle - i aż tyle.
Telefon z przypominającym papier ekranem E Ink® i minimalistycznym systemem, który możesz dopasować do swoich potrzeb bez utraty prostoty.
Minimalistyczne podejście do sypialni: bez telefonu, ale za to z budzikiem Bell 2. Dziewięć melodii budzenia, ciepłe światło, i minutnik do medytacji. Tylko tyle - i aż tyle.