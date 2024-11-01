Minimalizm na moich zasadach

Jak wyglądałby Twój pierwszy dzień z telefonem, który nie rozprasza i nie walczy o Twoją uwagę?

Opowiedz, używając słów, zdjęć lub wideo. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone Mudita Kompakt lub Mudita Bell 2: minimalistycznymi urządzeniami dla pełniejszego życia na co dzień.