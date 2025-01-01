Możesz teraz włączyć raporty doręczenia dla wiadomości tekstowych w ustawieniach aplikacji.

Teraz, jeśli otrzymasz wiadomość flash SMS, zostanie ona automatycznie zapisana w skrzynce odbiorczej. Wcześniej ten typ SMS pojawiał się bezpośrednio na ekranie, nie będąc zapisywanym.

Zaktualizowano wygląd dla wiadomości SMS premium.

Dodano tłumaczenia statusu „Wysyłanie…” dla wszystkich 7 języków.

Teraz, gdy wiadomość MMS zostanie odebrana, ale jeszcze nie pobrana, jest wyświetlana jako „Załącznik: Plik” na liście konwersacji.

„Drugie imię” nie jest już wyświetlane w nazwie kontaktu.

Poprawiono skalowanie otrzymanych obrazów MMS.

Teraz przycisk wysyłania nie staje się aktywny po wprowadzeniu pustych spacji w polu wprowadzania - stanie się aktywny, jeśli wprowadzisz co najmniej jeden znak lub emoji.

Naprawiono błąd, w wyniku którego opis obrazu nie aktualizował się w podglądzie zdjęcia podczas przesuwania między wysłanymi/otrzymanymi obrazami w konwersacji.

Podczas usuwania wiadomości użycie sprzętowego przycisku wstecz zamknie teraz okno dialogowe potwierdzenia i odznaczy wiadomość. Wcześniej wiadomość nie była odznaczana.

Zmieniono kolejność przycisków pojawiających się podczas usuwania konwersacji z listy konwersacji i zmieniono wielkość liter w informacji „Usuń” na górnym pasku.

Zaktualizowano nazwę folderu systemowego z „Downloads” na „Download” dla języka angielskiego i usunięto niepotrzebną ikonę w komunikacie pojawiającym się podczas zapisywania wysłanego/otrzymanego obrazu MMS.

Usunięto ikonę kopiowania w pasku narzędzi podczas długiego naciskania na: otrzymany nieobsługiwany plik

wiadomość informującą o ręcznym pobieraniu MMS

Zaktualizowano polskie tłumaczenie etykiety „Wprowadź kontakt lub numer” pojawiającej się podczas tworzenia nowej konwersacji („Dodaj” zmieniono na „Wprowadź”).

Zaktualizowano rozmiar czcionki dla statusu „Nie udało się wysłać!” pojawiającego się pod wiadomością, której nie udało się wysłać.