Mechanizm

Mudita Radiant jest wyposażony w szwajcarski mechanizm Sellita SW 200 Elaboré. Pracując z częstotliwością 28 800 wahnięć na godzinę (4 Hz), oferuje płynny ruch sekundnika i precyzyjny pomiar czasu (dokładność ±7 do ±20 sekund dziennie), dodatkowo jest on zabezpieczony przed małymi wstrząsami przez system Incabloc®. Dzięki rezerwie chodu 38-41 godzin Radiant wskazuje właściwy czas nawet wtedy, kiedy nie nosisz go codziennie.





Elaboré to podwyższona klasa mechanizmu Sellita, regulowana w trzech, a nie dwóch pozycjach. Cechuje ją większa dokładność i ulepszony rotor.