    Wybrane cechy

    Swiss Made

    Wyprodukowany w Szwajcarii zgodnie z najwyższymi standardami sztuki zegarmistrzowskiej.

    Mechanizm Sellita SW 200 Elaboré

    Precyzyjny mechanizm automatyczny z rezerwą chodu minimum 38 godzin, dostrojony przez szwajcarskich zegarmistrzów.

    Zawsze czytelny

    Autorska tarcza z pełnym układem 12 cyfr i szkłem szafirowym z powłoką antyrefleksyjną gwarantuje doskonałą widoczność w każdych warunkach.

    Smukła, solidna koperta

    Grubość od 10 do 10,7 mm sprawia, że zegarek jest wygodny w noszeniu, nie tracąc na wytrzymałości.

    Luminescencyjna powłoka BGW9

    Super-Luminova® BGW9 na wskazówkach i indeksach zapewnia doskonałą czytelność w nocy i w ciemności.

    Szkło szafirowe

    Odporne na zarysowania szkło szafirowe i koperta ze szczotkowanej stali 316L gwarantują trwałość na lata.

    Wodoszczelność 10 ATM

    Bezpieczny podczas deszczu, codziennego użytkowania, a nawet pływania.

    Wytrzymała konstrukcja

    Osłona koronki i system antywstrząsowy Incabloc chronią mechanizm przed uszkodzeniami.

    Wyjątkowo trwałe paski

    Tekstylne paski z szybkim systemem wymiany, które łączą wygodę, trwałość i uniwersalny styl.

    Closer look at Mudita Radiant


    Mechanizm

    Mudita Radiant jest wyposażony w szwajcarski mechanizm Sellita SW 200 Elaboré. Pracując z częstotliwością 28 800 wahnięć na godzinę (4 Hz), oferuje płynny ruch sekundnika i precyzyjny pomiar czasu (dokładność ±7 do ±20 sekund dziennie), dodatkowo jest on zabezpieczony przed małymi wstrząsami przez system Incabloc®. Dzięki rezerwie chodu 38-41 godzin Radiant wskazuje właściwy czas nawet wtedy, kiedy nie nosisz go codziennie.


    Elaboré to podwyższona klasa mechanizmu Sellita, regulowana w trzech, a nie dwóch pozycjach. Cechuje ją większa dokładność i ulepszony rotor.

    Koperta

    Radiant wygodnie układa się na nadgarstku i z łatwością chowa się pod mankietem dzięki smukłemu profilowi o grubości od 10 do 10,5 mm, w zależności od rozmiaru koperty (dostępne rozmiary: 32, 37 i 40 mm). Wykonana ze szczotkowanej stali klasy chirurgicznej 316L, koperta Mudita Radiant jest wytrzymała na drobne zarysowania i odporna na korozję. Chroniony przez wodoszczelność na poziomie 10 ATM i osłonę koronki, Radiant jest gotowy na drobne wstrząsy, zachlapania, a nawet pływanie.

    Tarcza

    Mudita Radiant powstał, by być bezkompromisowo czytelnym. Autorski krój cyfr i tarcza z pełnym, 12-godzinnym indeksem pozwalają odczytać czas w mgnieniu oka. Pełną czytelność w ciemności zapewnia pokrycie wskazówek i indeksów godzin wyjątkowo jasną substancją luminescencyjną Swiss Super-LumiNova BGW9. Wybierz spośród pięciu inspirowanych naturą kolorów tarczy: Natural White, Sand Beige, Moss Green, Baltic Blue i Charcoal Black.


    Brak logo na tarczy sprawia, że wzrok od razu skupia się na najważniejszym: godzinie. Naszym jedynym śladem jest subtelny lotos wygrawerowany na koronce. To nasz podpis, który przypomina o sobie tylko wtedy, kiedy ustawiasz czas lub ręcznie nakręcasz zegarek.

    Szkło szafirowe

    Tarczę osłania odporne na zarysowania szkło szafirowe pokryte warstwą antyrefleksyjną. Dzięki temu godzina pozostaje wyraźnie czytelna, nawet w pełnym słońcu.

    Wyjątkowy zegarek

    Każdy Mudita Radiant ma indywidualny numer  wygrawerowany na rewersie. Dzięki temu jest czymś więcej, niż zegarkiem: kolekcjonerskim przedmiotem i prywatnym skarbem do używania i podziwiania.

    Pasek

    Radiant jest wyposażony we wzmocniony, tekstylny pasek z klamrą ze stali nierdzewnej: wytrzymały, ale wystarczająco miękki, by wygodnie nosić go przez cały dzień. Mechanizm szybkiego montażu pozwala wymienić pasek w ciągu sekund, bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Pasek jest dostępny w sześciu kolorach: Natural White, Sand Beige, Moss Green, Baltic Blue, Charcoal Black i Pebble Gray.

    Model Mudita Radiant 32 mm wykorzystuje pasek 18 mm, a do większych modeli 37 mm i 40 mm pasują paski 20 mm.

    Radiant po Twojemu

    Pięć inspirowanych naturą tarcz. Sześć kolorów pasków. Trzy rozmiary. 

    Wybierz jeden z sześciu predefiniowanych zestawów w dowolnym rozmiarze. Aby stworzyć własną konfigurację, dodaj do zamówienia dodatkowy pasek w wybranym kolorze. 

    Premiera Mudita Radiant jest zaplanowana na xxxxxxxxxx. Zamów w przedsprzedaży i zaoszczędź XX% względem docelowej ceny.

    Zawsze na ręku.


    Załóż go. Mechanizm Mudita Radiant nakręca się, kiedy go nosisz.

    Sprawdź godzinę. Zawsze czytelny, w słońcu i w ciemności.

    Wymieniaj paski. Dopasuje się do Twojego stylu w mgnieniu oka.

    Żyj po swojemu. Wytrzymały, uniwersalny, gotowy na Twoje codzienne wyzwania.

    Specyfikacja techniczna

    Mechanizm automatyczny 

    Sellita SW 200 Elaboré, dokładność ±7 do ±20 s/dzień, samonapędzający, do 41 godzin rezerwy chodu.

    Koperta

    Szczotkowana stal szlachetna 316L klasy chirurgicznej, smukły profil 10 do 10,5 mm.

    Szkło

    Szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną, odporne na zarysowania.

    Tarcza

    5 kolorów, autorski krój pisma Mudita, 12 indeksów godzin.

    Luminescencja

    Swiss Super-LumiNova® BGW9 na indeksach i wskazówkach.

    Rozmiary koperty

    32 mm, 37 mm, 40 mm.

    Paski

    Wzmocnione, wegańskie paski z tekstylnego materiału rPET.

    Wodoszczelność

    10 ATM, odpowiednia do pływania.

    Ochrona przed wstrząsami

    Incabloc® chroni mechanizm przed wstrząsami.

    Osłona koronki

    Chroni koronkę przed przypadkowymi uderzeniami.

    xx% taniej w przedsprzedaży

    Kampania Mudita Radiant na Kickstarterze wystartowała w październiku 2025. Projekt uzbierał xxx% oczekiwanej kwoty. Jeśli przegapiłeś kampanię, skorzystaj z przedsprzedaży - nadal możesz zaoszczędzić xx%. Planowana data rozpoczęcia wysyłki: xxxxx 202x.


