    Pielęgnacja i konserwacja

    Radiant

    Jak czyścić zegarek i o niego dbać?

    Zalecamy regularne czyszczenie zegarka przy pomocy miękkiej szmatki i zimnej wody.

    1. Woda: wodoodporność na poziomie 10 ATM chroni przed deszczem, zachlapaniem, a nawet zanurzeniem zegarka. Możesz wziąć w nim prysznic i pływać.
    2. Nie używaj zegarka podczas nurkowania, w saunie, jacuzzi, pod strumieniem wody o wysokim ciśnieniu.
    3. Nie obsługuj koronki pod wodą.
    4. Wodoodporność nie jest gwarantowana na zawsze. Codzienne użytkowanie może mieć na nią wpływ. Rekomendujemy coroczne sprawdzenie wodoodporności u wykwalifikowanego zegarmistrza.

