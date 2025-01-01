Pielęgnacja i konserwacja
Jak czyścić zegarek i o niego dbać?
Zalecamy regularne czyszczenie zegarka przy pomocy miękkiej szmatki i zimnej wody.
- Woda: wodoodporność na poziomie 10 ATM chroni przed deszczem, zachlapaniem, a nawet zanurzeniem zegarka. Możesz wziąć w nim prysznic i pływać.
- Nie używaj zegarka podczas nurkowania, w saunie, jacuzzi, pod strumieniem wody o wysokim ciśnieniu.
- Nie obsługuj koronki pod wodą.
- Wodoodporność nie jest gwarantowana na zawsze. Codzienne użytkowanie może mieć na nią wpływ. Rekomendujemy coroczne sprawdzenie wodoodporności u wykwalifikowanego zegarmistrza.