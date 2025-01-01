Mudita Radiant już w regularnej sprzedaży! Zamów z szybką dostawą. Kup teraz!

    Pielęgnacja i konserwacja

    Radiant

    Jak przechowywać, kiedy nie nosisz zegarka przez dłuższy czas?

    Właściwe przechowywanie zapewnia, że Twój Radiant pozostanie w optymalnym stanie.

    1. Wyczyść i osusz zegarek oraz pasek przed schowaniem.
    2. Nakręć zegarek ręcznie, by rozprowadzić oleje.
    3. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od magnesów, światła słonecznego i źródeł ciepła.
    4. Użyj opakowania zegarka lub miękkiego pokrowca, by chronić zegarek przed kurzem i zadrapaniami.
    5. Jeśli odkładasz zegarek na długi czas, co kilka tygodni nakręć go ręcznie, by zapewnić równe rozprowadzenie oleju.

