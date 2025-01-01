Pielęgnacja i konserwacja
Jak przechowywać, kiedy nie nosisz zegarka przez dłuższy czas?
Właściwe przechowywanie zapewnia, że Twój Radiant pozostanie w optymalnym stanie.
- Wyczyść i osusz zegarek oraz pasek przed schowaniem.
- Nakręć zegarek ręcznie, by rozprowadzić oleje.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od magnesów, światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Użyj opakowania zegarka lub miękkiego pokrowca, by chronić zegarek przed kurzem i zadrapaniami.
- Jeśli odkładasz zegarek na długi czas, co kilka tygodni nakręć go ręcznie, by zapewnić równe rozprowadzenie oleju.