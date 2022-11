Śpij lepiej

Efekty podobne do picia alkoholu

Pozbawienie snu może wpływać na organizm w taki sam sposób, jak picie alkoholu. Po około 17-19 godzinach bez snu, badania wykazały, że nasza zdolność do zachowania czujności jest podobna do osoby ze stężeniem alkoholu we krwi (BAC) 0,05%.

Dlatego kierowcy ciężarówek i osoby podróżujące po drogach muszą zachować szczególną ostrożność podczas długich podróży. Jeśli nie jedziesz pijany, nie powinieneś jechać zmęczony. Po 24 godzinach bezsenności organizm jest w stanie podobnym do osoby z BAC na poziomie 0,1%.

Biorąc pod uwagę, że 0,08% jest legalnie pijane, pokazuje to, jak poważny może być brak snu. Męczenie się przez całą noc przynosi efekt przeciwny do zamierzonego właśnie z tego powodu. Lepiej iść spać i wstać wcześniej, niż pracować w nocy. Byłby to odpowiednik pracy po pijanemu, więc prawdopodobnie nie jest to najbardziej produktywna metoda.