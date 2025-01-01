Światowy Dzień Snu: odkryj narzędzia, które pomogą Ci zdrowo spać. Odbierz rabat 15%.

    Kup Teraz

    Sen to podstawa.

    Po dobrze przespanej nocy wszystko jest łatwiejsze.

    W Światowy Dzień Snu postaw sen na pierwszym miejscu swojej rutyny.  Kiedy współczesny świat wymaga od nas coraz więcej i więcej, warto powrócić do sztuki wypoczynku. Róbmy mniej. Śpijmy więcej.

    POZNAJ KOLEKCJĘ SEN -15%

    Dlaczego sen ma znaczenie

    To właśnie podczas snu ciało się regeneruje, mózg resetuje, a układ nerwowy odzyskuje równowagę po całym dniu. Gdy sen jest zaburzony, wszystko inne staje się trudniejsze.

    spa

    30% mniej skupienia

    Już jedna godzina utraconego snu może obniżyć koncentrację nawet o 30%, wpływając na zdolność podejmowania decyzji i odporność emocjonalną.

    moon

    Nocne zadania mózgu

    Podczas głębokiego snu układ glimfatyczny usuwa toksyny z mózgu. To nie wakacje, które można ominąć, lecz niezbędne prace konserwacyjne.

    mobile

    Równowaga melatoniny

    Ekspozycja na niebieskie światło może istotnie opóźnić zaśnięcie. Spędź wieczór bez ekranów i pozwól ciału naturalnie przygotować się do spoczynku.

    bed

    Jasność umysłu

    Zdrowy sen wspiera funkcjonowanie kory przedczołowej, odpowiadającej za logikę, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów.

    Placeholder Lightbox

    Wsparcie na każdym etapie odpoczynku.

    Jakość snu jest związana z tym, jak spowalnia Twój dzień, jak wieczór przechodzi w noc, i jak zaczyna się Twój poranek. Poznaj urządzenia, które wspierają każdy z tych etapów.

    Odzyskaj czas i skupienie.

    Bądź w kontakcie - bez cyfrowego szumu. Niepodświetlony ekran E Ink® Mudita Kompakt nie emituje niebieskiego światła i chroni naturalny rytm dobowy Twojego organizmu. Przesuń przycisk Offline+, by mieć pewność, że żadne powiadomienia ani wiadomości nie rozproszą Cię podczas lektury ebooka, słuchania podcastu albo ulubionej muzyki.


    Cyfrowy zachód słońca.


    Poznaj Kompakt Odbierz poradnik & oszczędź 15%

    Wycisz się przed snem.

    Zamień swoją sypialnię w prawdziwe sanktuarium snu. Mudita Harmony 2 jest wyposażony w bibliotekę relaksujących dźwięków oraz melodii, wspierający sen wyświetlacz E Ink® i inne funkcjonalności, których potrzebujesz, by odprężyć się bez cyfrowych pokus. Niepodświetlony ekran pozwoli utrzymać sypialnię w pełnej ciemności - ale rozjaśni się łagodnie, kiedy będziesz sprawdzać godzinę. 


    Na straży relaksu. Na straży snu.


    Poznaj Harmony 2 Odbierz poradnik & oszczędź 15%

    Dzień dobry, dobry dniu

    Odpoczynek nie powinien kończyć się wraz z dźwiękiem budzika - nie zaczynaj dnia od sięgnięcia po telefon. Korzystaj z budzika Bell 2, a smartfon zostaw poza sypialnią, by chronić pierwsze chwile dnia przed stresem i przebodźcowaniem. Delikatne, akustyczne melodie pozwolą Ci rozpocząć dzień spokojnie i dłużej zachować jasność umysłu.


    Odkryj nowy wymiar poranków.


    Poznaj Bell 2 Odbierz poradnik & oszczędź 15%

    Odzyskaj swoją sypialnię.

    W dzisiejszym świecie wypoczynek stał się kolejnym wskaźnikiem do optymalizacji: to zadanie, które należy kontrolować i monitorować.  W Mudita postawiliśmy na inne podejście. Nie śledzimy Twojego snu. Nie oceniamy Twoich nocy. Nie walczymy o Twoją uwagę.  Chcemy oddać Ci kontrolę nad Twoim własnym czasem, oferując minimalistyczną technologię funkcjonującą w zgodzie z Twoim naturalnym rytmem.  Odpocznij bez presji, wskaźników i danych.


    Wybierz spokojną technologię - teraz 15% taniej

    Wybierasz zdrowszy sen?

    Praktyczne porady, które pomogą Ci przygotować ciało i umysł do regenerującego snu.

    Odbierz poradnik “Sen to podstawa”, oparty na wiedzy naukowej przewodnik po zdrowym śnie, oraz rabat 15% na kolekcję Sen.

    Wypoczęte jutro zaczyna się od świadomej decyzji dzisiaj.

    Zero spamu. Subskrybuj newsletter Mudita: inspirujące treści o spokojnym życiu i zdrowym śnie, oraz wcześniejszy dostęp do najlepszych ofert i promocji.

    • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 zł.
    • 14-dniowa gwarancja satysfakcji.
    • Zaprojektowane w Europie.
    Worlds Day

    Podając swoje imię i adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i ofert handlowych od Mudita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Polityki Prywatności oraz akceptujesz Regulamin Newslettera.

    Zero spamu. Subskrybuj newsletter Mudita: inspirujące treści o spokojnym życiu i zdrowym śnie, oraz wcześniejszy dostęp do najlepszych ofert i promocji.

    • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 zł.
    • 14-dniowa gwarancja satysfakcji.
    • Zaprojektowane w Europie.