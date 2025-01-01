Wsparcie na każdym etapie odpoczynku.
Jakość snu jest związana z tym, jak spowalnia Twój dzień, jak wieczór przechodzi w noc, i jak zaczyna się Twój poranek. Poznaj urządzenia, które wspierają każdy z tych etapów.
Po dobrze przespanej nocy wszystko jest łatwiejsze.
W Światowy Dzień Snu postaw sen na pierwszym miejscu swojej rutyny. Kiedy współczesny świat wymaga od nas coraz więcej i więcej, warto powrócić do sztuki wypoczynku. Róbmy mniej. Śpijmy więcej.
To właśnie podczas snu ciało się regeneruje, mózg resetuje, a układ nerwowy odzyskuje równowagę po całym dniu. Gdy sen jest zaburzony, wszystko inne staje się trudniejsze.
30% mniej skupienia
Już jedna godzina utraconego snu może obniżyć koncentrację nawet o 30%, wpływając na zdolność podejmowania decyzji i odporność emocjonalną.
Nocne zadania mózgu
Podczas głębokiego snu układ glimfatyczny usuwa toksyny z mózgu. To nie wakacje, które można ominąć, lecz niezbędne prace konserwacyjne.
Równowaga melatoniny
Ekspozycja na niebieskie światło może istotnie opóźnić zaśnięcie. Spędź wieczór bez ekranów i pozwól ciału naturalnie przygotować się do spoczynku.
Jasność umysłu
Zdrowy sen wspiera funkcjonowanie kory przedczołowej, odpowiadającej za logikę, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów.
