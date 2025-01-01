Mudita Kompakt More offline. More life.
Minimalistyczny telefon z ekranem E Ink
Oprogramowanie: starannie zaaranżowane środowisko cyfrowe
Przejrzysty autorski system:
Dzięki naszemu autorskiemu systemowi MuditaOS Twoja prywatność jest w pełni chroniona. Nigdy Cię nie śledzimy, nie wyświetlamy reklam ani nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje informacje pozostają wyłącznie Twoje.
Sideloading:
Dodawaj niezbędne aplikacje za pomocą aplikacji Mudita Center. Ciesz się swobodą personalizacji urządzenia - bez nachalnych sklepów z aplikacjami, reklam i śledzenia.
Mapy:
Pozostań tu i teraz dzięki mapom offline i głosowej nawigacji krok po kroku - pieszo, na rowerze lub w samochodzie - na minimalistycznym, pozbawionym rozpraszaczy wyświetlaczu E Ink.
Obsługa 8 języków:
Interfejs dostępny w 8 językach: angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskim i portugalskim.
Odtwarzacz muzyki:
Wgraj ulubione pliki muzyczne i słuchaj ich gdziekolwiek chcesz, bez zbędnych rozpraszaczy.
Czytnik ebooków:
Zmień telefon w przenośną bibliotekę dzięki obsłudze plików EPUB i PDF.
Aktualizacje OTA:
Kompakt umożliwia bezprzewodową aktualizację za pośrednictwem sieci (OTA) i bezproblemowy dostęp do najnowszych funkcji.
VoLTE, Wi-Fi Calling i MMS:
Pozostań dostępnym dzięki wysokiej jakości połączeniom głosowym, wiadomościom i obsłudze multimediów za pośrednictwem sieci komórkowej (VoLTE, Wi-Fi Calling) oraz Wi-Fi.
Dyktafon:
Rejestruj myśli lub ważne momenty, kiedy tylko potrzebujesz.
Pogoda:
Zawsze aktualna prognoza pogody, która pomoże Ci efektywnie zaplanować każdy dzień.
Kalkulator:
Szybkie, trudne, proste, długie - wszystkie obliczenia w zasięgu Twojej ręki.
Notatki:
Wygodnie zapisuj pomysły, przypomnienia czy zadania.
Szachy:
Ćwicz umysł dzięki klasycznej grze w szachy.
Medytacja:
Wbudowany zegar do medytacji pomoże Ci w regularnej praktyce skupienia.
Menedżer aplikacji:
Zarządzaj aplikacjami i decyduj, które z nich są widoczne na ekranie.
Wszystko pod kontrolą z Mudita Center
Dodatkowa kontrola i więcej funkcjonalności dzięki Mudita Center: aplikacji na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Twórz kopie zapasowe danych i zarządzaj kontaktami – a wszystko to przy zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych.
Kopie zapasowe i przywracanie
Monitorowanie urządzenia
Zarządzanie kontaktami i plikami
Zaprojektowany dla codziennej równowagi
Ekran E Ink®
Tryb Offline+
Autorskie oprogramowanie
Długa praca na baterii
Tylko najważniejsze funkcje
Wytrzymała konstrukcja
FAQ
Te pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości naszych użytkowników.
Chcemy, abyś od początku czuł się pewnie. Poniższe wskazówki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i najważniejsze funkcje.
Na czym polega 14-dniowa gwarancja satysfakcji?
Chcemy, był/a zadowolony/a ze swojego wyboru. Po otrzymaniu Mudita Kompakt masz 14 dni na wypróbowanie urządzenia. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je (i akcesoria, które zechcesz zwrócić) w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy Ci pieniądze.
Do jakich krajów można zamówić Mudita Kompakt?
Pełną listę znajdziesz tutaj.
Czy wersja Global działa w Stanach Zjednoczonych?
Tak, nasze testy w miastach takich jak Chicago, Detroit i Orlando potwierdziły, że wersja Global Mudita Kompakt współpracuje z głównymi operatorami, takimi jak AT&T, T-Mobile i Verizon. Obecnie prowadzimy dodatkowe testy zasięgu.
Czy Mudita Kompakt obsługuje aplikacje innych twórców?
Mudita Kompakt nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, ale możesz instalować aplikacje zewnętrzne w formacie APK za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center. Należy jednak pamiętać, że aplikacje nieprzystosowane do wyświetlacza E Ink lub wymagające usług Google mogą działać nieprawidłowo. Mudita nie gwarantuje kompatybilności żadnej aplikacji firm trzecich.
Czy Mudita Kompakt posiada gwarancję?
Tak, Mudita Kompakt posiada 2-letnią gwarancję. Dodatkowo zapewniamy 5 lat aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zależy nam na wspieraniu i usprawnianiu Twojego urządzenia nie tylko w okresie gwarancyjnym.
Gdzie mogę śledzić harmonogram rozwoju i aktualizacje Mudita Kompakt?
Postępy prac, nadchodzące etapy oraz najnowsze informacje znajdziesz na dedykowanej temu stronie.