    Mudita Kompakt More offline. More life.

    Minimalistyczny telefon z ekranem E Ink

    . Tylko niezbędne funkcje, przejrzysty interfejs i więcej prywatności.

    Oprogramowanie: starannie zaaranżowane środowisko cyfrowe

    Przejrzysty autorski system:

    Dzięki naszemu autorskiemu systemowi MuditaOS Twoja prywatność jest w pełni chroniona. Nigdy Cię nie śledzimy, nie wyświetlamy reklam ani nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje informacje pozostają wyłącznie Twoje.

    Sideloading:

    Dodawaj niezbędne aplikacje za pomocą aplikacji Mudita Center. Ciesz się swobodą personalizacji urządzenia - bez nachalnych sklepów z aplikacjami, reklam i śledzenia.

    Mapy:

    Pozostań tu i teraz dzięki mapom offline i głosowej nawigacji krok po kroku - pieszo, na rowerze lub w samochodzie - na minimalistycznym, pozbawionym rozpraszaczy wyświetlaczu E Ink.

    Obsługa 8 języków:

    Interfejs dostępny w 8 językach: angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskim i portugalskim.

    Odtwarzacz muzyki:

    Wgraj ulubione pliki muzyczne i słuchaj ich gdziekolwiek chcesz, bez zbędnych rozpraszaczy.

    Czytnik ebooków:

    Zmień telefon w przenośną bibliotekę dzięki obsłudze plików EPUB i PDF.

    Aktualizacje OTA:

    Kompakt umożliwia bezprzewodową aktualizację za pośrednictwem sieci (OTA) i bezproblemowy dostęp do najnowszych funkcji.

    VoLTE, Wi-Fi Calling i MMS:

    Pozostań dostępnym dzięki wysokiej jakości połączeniom głosowym, wiadomościom i obsłudze multimediów za pośrednictwem sieci komórkowej (VoLTE, Wi-Fi Calling) oraz Wi-Fi.

    Dyktafon:

    Rejestruj myśli lub ważne momenty, kiedy tylko potrzebujesz.

    Pogoda:

    Zawsze aktualna prognoza pogody, która pomoże Ci efektywnie zaplanować każdy dzień.

    Kalkulator:

    Szybkie, trudne, proste, długie - wszystkie obliczenia w zasięgu Twojej ręki.

    Notatki:

    Wygodnie zapisuj pomysły, przypomnienia czy zadania.

    Szachy:

    Ćwicz umysł dzięki klasycznej grze w szachy.

    Medytacja:

    Wbudowany zegar do medytacji pomoże Ci w regularnej praktyce skupienia.

    Menedżer aplikacji:

    Zarządzaj aplikacjami i decyduj, które z nich są widoczne na ekranie.

    Wszystko pod kontrolą z Mudita Center

    Dodatkowa kontrola i więcej funkcjonalności dzięki Mudita Center: aplikacji na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Twórz kopie zapasowe danych i zarządzaj kontaktami – a wszystko to przy zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych.


  • Kopie zapasowe i przywracanie

  • Monitorowanie urządzenia

  • Zarządzanie kontaktami i plikami

    • Zaprojektowany dla codziennej równowagi

    • Ekran E Ink
      ®

    • Tryb Offline+

    • Autorskie oprogramowanie

    • Długa praca na baterii

    • Tylko najważniejsze funkcje

    • Wytrzymała konstrukcja

    Te pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości naszych użytkowników. Aby znaleźć więcej informacji, zapoznaj się z pełną biblioteką FAQ.

    Chcemy, abyś od początku czuł się pewnie. Poniższe wskazówki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i najważniejsze funkcje.

  • Na czym polega 14-dniowa gwarancja satysfakcji?

    Chcemy, był/a zadowolony/a ze swojego wyboru. Po otrzymaniu Mudita Kompakt masz 14 dni na wypróbowanie urządzenia. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je (i akcesoria, które zechcesz zwrócić) w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy Ci pieniądze.

  • Do jakich krajów można zamówić Mudita Kompakt?

    Pełną listę znajdziesz tutaj.

  • Czy wersja Global działa w Stanach Zjednoczonych?

    Tak, nasze testy w miastach takich jak Chicago, Detroit i Orlando potwierdziły, że wersja Global Mudita Kompakt współpracuje z głównymi operatorami, takimi jak AT&T, T-Mobile i Verizon. Obecnie prowadzimy dodatkowe testy zasięgu.

  • Czy Mudita Kompakt obsługuje aplikacje innych twórców?

    Mudita Kompakt nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, ale możesz instalować aplikacje zewnętrzne w formacie APK za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center. Należy jednak pamiętać, że aplikacje nieprzystosowane do wyświetlacza E Ink lub wymagające usług Google mogą działać nieprawidłowo. Mudita nie gwarantuje kompatybilności żadnej aplikacji firm trzecich.

  • Czy Mudita Kompakt posiada gwarancję?

    Tak, Mudita Kompakt posiada 2-letnią gwarancję. Dodatkowo zapewniamy 5 lat aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zależy nam na wspieraniu i usprawnianiu Twojego urządzenia nie tylko w okresie gwarancyjnym.

  • Gdzie mogę śledzić harmonogram rozwoju i aktualizacje Mudita Kompakt?

    Postępy prac, nadchodzące etapy oraz najnowsze informacje znajdziesz na dedykowanej temu stronie.

    • Zakupy bez zmartwień

    Darmowa wysyłka

    14-dniowa gwarancja satysfakcji

    Bezpieczne płatności

    Uhonorowany prestiżowymi nagrodami za design

    Mudita Kompakt został nagrodzony zarówno iF Design Award 2025 w kategorii Urządzenia Komunikacyjne, jak i Red Dot Award: Product Design 2025 — dwoma z najbardziej renomowanych wyróżnień w świecie wzornictwa. Wybrany spośród blisko 11 000 zgłoszeń z 72 krajów, Mudita Kompakt wyróżnił się wyjątkową jakością, funkcjonalnością oraz doświadczeniem użytkownika. W ramach konkursu Red Dot, produkt został oceniony przez niezależne jury złożone z 43 międzynarodowych ekspertów, którzy docenili jego znakomity design w kluczowych obszarach: funkcjonalności, atrakcyjności wizualnej, użyteczności oraz odpowiedzialności.