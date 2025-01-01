Społeczność
Hardware: Niezawodność na co dzień
Wytrzymała konstrukcja
Osłona koronki i system antywstrząsowy Incabloc chronią mechanizm przed uszkodzeniami.
Bateria 3300 mAh
Wystarcza na dni, a nie godziny. Pojemna bateria zapewnia minimum 6 dni w trybie czuwania, wspierając Twój codzienny rytm bez potrzeby szukania gniazdka.
Wyświetlacz E Ink®
4,3-calowy matowy ekran E Ink to zawsze wyraźny obraz, komfort widzenia nawet w słoneczny dzień i niskie zużycie energii. Prawie jak papier… ale lepiej.
Dual SIM/microSD + eSIM:
Mudita Kompakt obsługuje dwie karty SIM (nano-SIM) lub kartę SIM i dodatkową kartę eSIM, pozwalając na korzystanie z możliwości więcej niż jednego operatora, np. w podróży. Jeśli potrzebujesz więcej pamięci, drugi slot SIM obsłuży też kartę microSD do 512 GB.
USB-C i ładowanie bezprzewodowe:
Możesz ładować Mudita Kompakt poprzez uniwersalne złącze USB-C lub bezprzewodowo. To wygodne rozwiązania, kiedy po kilku dniach używania telefonu bateria będzie na wyczerpaniu.
Moduł NFC:
Wbudowany moduł zapewnia gotowość do implementacji rozwiązań zbliżeniowych i przyszłej kompatybilności z aplikacjami wykorzystującymi tę technologię.
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm:
Niezawodne i wygodne rozwiązanie - podłącz swoje ulubione słuchawki bez konieczności używania przejściówek USB-C.
Czytnik linii papilarnych:
Szybki dostęp do urządzenia i pełna ochrona Twoich danych dzięki wbudowanemu czytnikowi linii papilarnych i/lub kodowi PIN.
Odporność IP54:
Mudita Kompakt jest odporny na kurz i zachlapania, zapewniając ochronę nawet podczas deszczu czy pobytu na plaży.
Latarka LED - 2 tryby:
Odkryj dwa tryby świecenia dzięki oddzielnym diodom LED dającym ciepłe i zimne światło. Jasność idealna na każdą sytuację.
Aparat fotograficzny:
Aparat 8 MP pozwoli Ci uwiecznić wyjątkowe chwile, ale też zapisać w pamięci mniej i bardziej ważne dokumenty. Na ekranie Kompakta zdjęcia są czarno-białe, ale po przesłaniu ich na inne urządzenie odzyskują pełnię barw.
Ekran E Ink®
Tryb Offline+
Autorskie oprogramowanie
Długa praca na baterii
Tylko najważniejsze funkcje
Wytrzymała konstrukcja
Wszystko pod kontrolą z Mudita Center
Dodatkowa kontrola i więcej funkcjonalności dzięki Mudita Center: aplikacji na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Twórz kopie zapasowe danych i zarządzaj kontaktami – a wszystko to przy zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych.
Zakupy bez zmartwień
FAQ
Te pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości naszych użytkowników.
Chcemy, abyś od początku czuł się pewnie. Poniższe wskazówki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i najważniejsze funkcje.Zobacz Przewodnik Quickstart
Na czym polega 14-dniowa gwarancja satysfakcji?
Chcemy, był/a zadowolony/a ze swojego wyboru. Po otrzymaniu Mudita Kompakt masz 14 dni na wypróbowanie urządzenia. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je (i akcesoria, które zechcesz zwrócić) w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy Ci pieniądze.
Do jakich krajów można zamówić Mudita Kompakt?
Pełną listę znajdziesz tutaj.
Czy wersja Global działa w Stanach Zjednoczonych?
Tak, nasze testy w miastach takich jak Chicago, Detroit i Orlando potwierdziły, że wersja Global Mudita Kompakt współpracuje z głównymi operatorami, takimi jak AT&T, T-Mobile i Verizon. Obecnie prowadzimy dodatkowe testy zasięgu.
Czy Mudita Kompakt obsługuje aplikacje innych twórców?
Mudita Kompakt nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, ale możesz instalować aplikacje zewnętrzne w formacie APK za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center. Należy jednak pamiętać, że aplikacje nieprzystosowane do wyświetlacza E Ink lub wymagające usług Google mogą działać nieprawidłowo. Mudita nie gwarantuje kompatybilności żadnej aplikacji firm trzecich.
Czy Mudita Kompakt posiada gwarancję?
Tak, Mudita Kompakt posiada 2-letnią gwarancję. Dodatkowo zapewniamy 5 lat aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zależy nam na wspieraniu i usprawnianiu Twojego urządzenia nie tylko w okresie gwarancyjnym.
Gdzie mogę śledzić harmonogram rozwoju i aktualizacje Mudita Kompakt?
Postępy prac, nadchodzące etapy oraz najnowsze informacje znajdziesz na dedykowanej temu stronie.