    Hardware: Niezawodność na co dzień

    Wytrzymała konstrukcja

    Osłona koronki i system antywstrząsowy Incabloc chronią mechanizm przed uszkodzeniami.

    Bateria 3300 mAh

    Wystarcza na dni, a nie godziny. Pojemna bateria zapewnia minimum 6 dni w trybie czuwania, wspierając Twój codzienny rytm bez potrzeby szukania gniazdka.

    Wyświetlacz E Ink®

     4,3-calowy matowy ekran E Ink to zawsze wyraźny obraz, komfort widzenia nawet w słoneczny dzień i niskie zużycie energii. Prawie jak papier… ale lepiej.

    Dual SIM/microSD + eSIM:

    Mudita Kompakt obsługuje dwie karty SIM (nano-SIM) lub kartę SIM i dodatkową kartę eSIM, pozwalając na korzystanie z możliwości więcej niż jednego operatora, np. w podróży. Jeśli potrzebujesz więcej pamięci, drugi slot SIM obsłuży też kartę microSD do 512 GB.

    USB-C i ładowanie bezprzewodowe:

    Możesz ładować Mudita Kompakt poprzez uniwersalne złącze USB-C lub bezprzewodowo. To wygodne rozwiązania, kiedy po kilku dniach używania telefonu bateria będzie na wyczerpaniu.

    Moduł NFC:

    Wbudowany moduł zapewnia gotowość do implementacji rozwiązań zbliżeniowych i przyszłej kompatybilności z aplikacjami wykorzystującymi tę technologię.

    Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm:

    Niezawodne i wygodne rozwiązanie - podłącz swoje ulubione słuchawki bez konieczności używania przejściówek USB-C.

    Czytnik linii papilarnych:

    Szybki dostęp do urządzenia i pełna ochrona Twoich danych dzięki wbudowanemu czytnikowi linii papilarnych i/lub kodowi PIN.

    Odporność IP54:

    Mudita Kompakt jest odporny na kurz i zachlapania, zapewniając ochronę nawet podczas deszczu czy pobytu na plaży.

    Latarka LED - 2 tryby:

    Odkryj dwa tryby świecenia dzięki oddzielnym diodom LED dającym ciepłe i zimne światło. Jasność idealna na każdą sytuację.

    Aparat fotograficzny:

    Aparat 8 MP pozwoli Ci uwiecznić wyjątkowe chwile, ale też zapisać w pamięci mniej i bardziej ważne dokumenty. Na ekranie Kompakta zdjęcia są czarno-białe, ale po przesłaniu ich na inne urządzenie odzyskują pełnię barw.

    Zaprojektowany dla codziennej równowagi

    • Ekran E Ink
      ®

    • Tryb Offline+

    • Autorskie oprogramowanie

    • Długa praca na baterii

    • Tylko najważniejsze funkcje

    • Wytrzymała konstrukcja

    Odkryj więcej funkcji

    Wszystko pod kontrolą z Mudita Center

    Dodatkowa kontrola i więcej funkcjonalności dzięki Mudita Center: aplikacji na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Twórz kopie zapasowe danych i zarządzaj kontaktami – a wszystko to przy zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych.


  • Kopie zapasowe i przywracanie

  • Monitorowanie urządzenia

  • Zarządzanie kontaktami i plikami

    Poznaj Kompakt

    Bądź w kontakcie, nie rozpraszając uwagi. Przejrzysty interfejs, autorski system operacyjny Mudita OS K i niezbędne funkcjonalności pozwolą Ci skupić się na tym, co najważniejsze.

    FAQ

    Te pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości naszych użytkowników. Aby znaleźć więcej informacji, zapoznaj się z pełną biblioteką FAQ.

    Chcemy, abyś od początku czuł się pewnie. Poniższe wskazówki przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i najważniejsze funkcje.

    Zobacz Przewodnik Quickstart

  • Na czym polega 14-dniowa gwarancja satysfakcji?

    Chcemy, był/a zadowolony/a ze swojego wyboru. Po otrzymaniu Mudita Kompakt masz 14 dni na wypróbowanie urządzenia. Jeśli nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je (i akcesoria, które zechcesz zwrócić) w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy Ci pieniądze.

  • Do jakich krajów można zamówić Mudita Kompakt?

    Pełną listę znajdziesz tutaj.

  • Czy wersja Global działa w Stanach Zjednoczonych?

    Tak, nasze testy w miastach takich jak Chicago, Detroit i Orlando potwierdziły, że wersja Global Mudita Kompakt współpracuje z głównymi operatorami, takimi jak AT&T, T-Mobile i Verizon. Obecnie prowadzimy dodatkowe testy zasięgu.

  • Czy Mudita Kompakt obsługuje aplikacje innych twórców?

    Mudita Kompakt nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, ale możesz instalować aplikacje zewnętrzne w formacie APK za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center. Należy jednak pamiętać, że aplikacje nieprzystosowane do wyświetlacza E Ink lub wymagające usług Google mogą działać nieprawidłowo. Mudita nie gwarantuje kompatybilności żadnej aplikacji firm trzecich.

  • Czy Mudita Kompakt posiada gwarancję?

    Tak, Mudita Kompakt posiada 2-letnią gwarancję. Dodatkowo zapewniamy 5 lat aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zależy nam na wspieraniu i usprawnianiu Twojego urządzenia nie tylko w okresie gwarancyjnym.

  • Gdzie mogę śledzić harmonogram rozwoju i aktualizacje Mudita Kompakt?

    Postępy prac, nadchodzące etapy oraz najnowsze informacje znajdziesz na dedykowanej temu stronie.

    Uhonorowany prestiżowymi nagrodami za design

    Mudita Kompakt został nagrodzony zarówno iF Design Award 2025 w kategorii Urządzenia Komunikacyjne, jak i Red Dot Award: Product Design 2025 — dwoma z najbardziej renomowanych wyróżnień w świecie wzornictwa. Wybrany spośród blisko 11 000 zgłoszeń z 72 krajów, Mudita Kompakt wyróżnił się wyjątkową jakością, funkcjonalnością oraz doświadczeniem użytkownika. W ramach konkursu Red Dot, produkt został oceniony przez niezależne jury złożone z 43 międzynarodowych ekspertów, którzy docenili jego znakomity design w kluczowych obszarach: funkcjonalności, atrakcyjności wizualnej, użyteczności oraz odpowiedzialności.