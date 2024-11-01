Mudita Account. Jedno konto, mniej do zapamiętania.
Mudita Account to jedno logowanie do usług Mudity. Dzięki niemu pobierasz aplikacje z Mudita InkApps Collection albo publikujesz własne, zarządzasz rozmowami na Mudita Forum i zamówieniami w store.mudita.com, z jednym kontem zamiast kilku.
Mniej haseł
Różne usługi Mudity oznaczały kiedyś różne loginy. Teraz jedno konto prowadzi przez wszystkie: mniej konfiguracji, mniej do zapamiętania i jedno miejsce na Twoje dane w Mudicie. Konto jest bezpłatne i założysz je w kilku krokach.
Jedno logowanie w całej Mudicie
- InkApps
Instaluj aplikacje na Mudita Kompakt, oceniaj je i recenzuj.
- Mudita Developer Portal
Publikuj aplikacje w InkApps i zarządzaj nimi.
- Mudita Forum
Dołącz do rozmów ze społecznością Mudity.
- Mudita Store
Rób zakupy w store.mudita.com na tym samym koncie.
Dwa sposoby logowania
- E-mailem i hasłem
Załóż Mudita Account i loguj się e-mailem i hasłem.
- Przez Google
Użyj swojego konta Google, bez nowego hasła do zapamiętania.
Urządzenia w jednym miejscu
Zarejestruj urządzenia Mudity na swoim koncie. Konto jest połączone z naszym systemem obsługi klienta, więc gdy skontaktujesz się ze Wsparciem Mudity, zobaczy ono, jakie produkty masz, i pomoże Ci szybciej, bez zaczynania od zera.
Tylko to, co potrzebne
Każda usługa Mudity dostaje tylko te informacje, których potrzebuje do działania. Z każdej usługi możesz zrezygnować w dowolnym momencie, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy.
Bezpłatne
Mudita Account jest bezpłatne. Załóż je w kilku krokach.
Newsletter powiązany z kontem
Z kontem połączona jest też Twoja subskrypcja newslettera Mudity.
Masz już konto w Mudicie?
Jeśli masz konto w sklepie Mudity lub na Mudita Forum, zostało ono już przeniesione do Mudita Account. Nadal logujesz się dotychczasowymi danymi.Zaloguj się
Najczęstsze pytania
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zajrzyj do Pomocy Mudita.
01O koncie
Czym jest Mudita Account?
To jedno konto do usług Mudity. Pozwala logować się do InkApps, Mudita Developer Portal, Mudita Forum i store.mudita.com, rejestrować urządzenia Mudity i jest połączone ze Wsparciem Mudity oraz newsletterem.
Czy jest bezpłatne?
Tak. Mudita Account jest bezpłatne.
Mam już konto w sklepie Mudity lub na forum. Co się z nim stanie?
Zostało już przeniesione do Mudita Account, więc nadal logujesz się dotychczasowymi danymi.
02Logowanie
Jak się zalogować?
E-mailem i hasłem Mudita Account albo kontem Google.
Czy potrzebuję go, żeby korzystać z InkApps?
Kolekcję możesz przeglądać bez konta. Żeby instalować aplikacje, oceniać je i recenzować, zaloguj się na Mudita Account.
03Urządzenia i dane
Po co rejestrować urządzenia?
Gdy kontaktujesz się ze Wsparciem Mudity, widzimy, jakie urządzenia Mudity masz, więc możemy pomóc szybciej.
Jakie dane Mudita Account udostępnia innym usługom?
Każda usługa Mudity dostaje tylko te informacje, których potrzebuje do działania. Nie wykorzystujemy danych z Twojego konta, żeby sprzedawać Ci inne produkty. Polityka prywatności
04Usuwanie konta
Jak usunąć Mudita Account?
Zaloguj się na Mudita Account, otwórz Profil i wybierz „Usuń konto“. Zanim cokolwiek usuniemy, pokażemy, które usługi Mudity przechowują Twoje dane i co się z nimi stanie. Na koniec poprosimy o wpisanie potwierdzenia. Tej operacji nie można cofnąć.
Co usuwamy od razu?
- Mudita Account, Twoje metody logowania i dostęp przyznany aplikacjom
- rejestracje Twoich urządzeń wraz z nadanymi im nazwami
- subskrypcje newslettera i profil kontaktowy
- konto i profil w InkApps
- profil na Mudita Forum: nazwę użytkownika, imię, awatar i opis
Co usuwamy w ciągu 30 dni i dlaczego nie od razu?
Zgłoszenia do Wsparcia Mudity z wiadomościami i załącznikami, Twoje dane kontaktowe we Wsparciu oraz konto w Mudita Store z zapisanymi adresami. Te dane sprawdza człowiek, bo część z nich musimy zachować ze względu na prawo, np. reklamację albo fakturę.
Nie musisz nic robić: przy usuwaniu konta sami wysyłamy w Twoim imieniu jeden wniosek do Wsparcia Mudity, a jego numer pokazujemy na ekranie. Wsparcie odpowie na adres e-mail konta w ciągu 30 dni i napisze, co usunięto, co zachowano i dlaczego.
Co zachowujemy?
- zamówienia i faktury z Mudita Store oraz zgłoszenia zwrotów i reklamacji, przez okres wymagany przez prawo
- sprawy w toku, np. naprawę albo weryfikację gwarancji, żeby można je było dokończyć
- posty na Mudita Forum, pod losową anonimową nazwą; jeśli chcesz usunąć także wybrane posty, napisz do Wsparcia Mudity
- opinie o produktach w Mudita Store
- numery seryjne i gwarancje urządzeń, bez powiązania z Tobą
Więcej w Polityce prywatności.
Dlaczego nie mogę jeszcze usunąć konta?
- Masz konto deweloperskie w InkApps. Usuń je najpierw samodzielnie w InkApps („Account settings“ → „Danger zone“ → „Delete Account“), bo razem z nim znikają opublikowane aplikacje. Jeśli masz kilka kont, usuń każde z nich.
- Jesteś moderatorem lub administratorem Mudita Forum. Poproś administratora Forum o odebranie roli, a potem spróbuj ponownie.
- Któraś z usług chwilowo nie odpowiada. Przerywamy wtedy, zanim cokolwiek usuniemy. Spróbuj ponownie później.
Co z gwarancją, zamówieniami i zwrotami?
Gwarancja jest przypisana do urządzenia, a nie do konta, więc pozostaje ważna. Zwroty i reklamacje zakupów z Mudita Store nadal działają na podstawie numeru zamówienia. Historia zamówień nie będzie już widoczna.
Czy mogę później założyć konto ponownie?
Usuniętego konta nie da się przywrócić. Możesz założyć nowe, także z tym samym adresem e-mail, ale będzie puste: bez urządzeń, zgłoszeń i historii zamówień. Urządzenia zarejestrujesz ponownie, a Twoje wcześniejsze posty na Forum pozostaną anonimowe.
Czy mogę usunąć dane tylko z jednej usługi?
Tak. W Mudita Account otwórz „Aplikacje i usługi“ i wybierz usługę. Newsletter, InkApps i Mudita Forum usuwają dane od razu. Dla Wsparcia klienta i Mudita Store wysyłasz wniosek, który śledzisz w sekcji „Moje zgłoszenia“. Twoje Mudita Account pozostaje bez zmian.