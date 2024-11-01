Zgłoszenia do Wsparcia Mudity z wiadomościami i załącznikami, Twoje dane kontaktowe we Wsparciu oraz konto w Mudita Store z zapisanymi adresami. Te dane sprawdza człowiek, bo część z nich musimy zachować ze względu na prawo, np. reklamację albo fakturę.

Nie musisz nic robić: przy usuwaniu konta sami wysyłamy w Twoim imieniu jeden wniosek do Wsparcia Mudity, a jego numer pokazujemy na ekranie. Wsparcie odpowie na adres e-⁠mail konta w ciągu 30 dni i napisze, co usunięto, co zachowano i dlaczego.