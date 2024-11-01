Wybieraj życzliwość. Każdego dnia.
Każde spojrzenie na Dhamma Automatic przypomina o życzliwości.
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Czas na życzliwość
Mudita Dhamma Automatic to szwajcarski zegarek automatyczny stworzony z okazji 13. Światowej Konferencji Buddyjskiej. Obracające się Koło Dhammy, symbol zaczerpnięty z tradycji buddyjskiej, odmierza sekundy zamiast tradycyjnego sekundnika.
Swiss Made · Edycja limitowana do 108 egzemplarzy
Każde spojrzenie na Dhamma Automatic przypomina o życzliwości.
Zaprojektowany w Polsce, wyprodukowany w Szwajcarii.
Mechanizm automatyczny o rezerwie chodu typowo do 56 godzin.
Edycja obejmuje 108 indywidualnie numerowanych zegarków.
Obracające się Koło Dhammy odmierza upływające sekundy.
Szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną dla łatwego odczytu godziny.
Lekka, hipoalergiczna koperta z tytanu – zaledwie 8,35 mm grubości.
Ochrona przed deszczem i przypadkowym zamoczeniem pod prysznicem.
Pasek o szerokości 20 mm można wymienić bez użycia narzędzi.
Dhamma Automatic upamiętnia spotkanie, które odbyło się w Krakowie w listopadzie 2026 r.
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Mudita Dhamma Automatic. Po więcej informacji zajrzyj do pełnej bazy FAQ.
Mudita Dhamma Automatic to zegarek automatyczny: rodzaj zegarka mechanicznego, który nakręca się samoczynnie dzięki ruchom Twojego nadgarstka.
Kiedy się poruszasz, wewnętrzny wahnik obraca się, przekazując energię kinetyczną do sprężyny głównej. Sprężyna magazynuje energię i uwalnia ją stopniowo, zasilając mechanizm – bez potrzeby używania baterii.
Nie. Zegarki automatyczne są zasilane energią mechaniczną wytwarzaną przez ruch nadgarstka podczas noszenia. To jedna z ich największych zalet: zrównoważone, tradycyjne odmierzanie czasu bez elektroniki.
Aby poprawnie ustawić godzinę, wyciągnij koronkę do odpowiedniej pozycji. Następnie ustaw godzinę, obracając wskazówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na koniec wciśnij koronkę z powrotem do końca.
Tak. Paski Mudita Dhamma Automatic mają system szybkiego wypinania, dzięki czemu możesz łatwo i bez użycia narzędzi samodzielnie je wymieniać. Pamiętaj tylko, by dobrać odpowiednią szerokość paska: 20 mm.
Jego piasta symbolizuje etykę, obręcz – skupienie, a osiem szprych – mądrość i Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę: właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwy sposób zarobkowania, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwe skupienie. Praktyki te wspólnie pomagają osiągnąć równowagę umysłu, a ostatecznie spokój. W zegarku obracające się koło wskazuje również upływ sekund.