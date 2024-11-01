Mudita Dhamma Automatic

Koło Dhammy

Osiem szprych Koła Dhammy symbolizuje w tradycji buddyjskiej Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę. Koło obraca się w miejscu sekundnika, dyskretnie przypominając, że każda mijająca sekunda może być okazją do wcielania tej ścieżki w życie.

Może to oznaczać słuchanie z intencją zrozumienia lub dobieranie słów, które są prawdziwe i pełne szacunku. To także dostrzeganie nawyków stojących za naszymi działaniami i cierpliwy wysiłek, by postępować z większą troską.