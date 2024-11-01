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    Mudita Dhamma Automatic

    Czas na życzliwość


    Mudita Dhamma Automatic to szwajcarski zegarek automatyczny stworzony z okazji 13. Światowej Konferencji Buddyjskiej. Obracające się Koło Dhammy, symbol zaczerpnięty z tradycji buddyjskiej, odmierza sekundy zamiast tradycyjnego sekundnika.


    Swiss Made · Edycja limitowana do 108 egzemplarzy


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    Mudita Dhamma Automatic on a wrist resting on a railing by the sea

    Wybieraj życzliwość. Każdego dnia.

    Każde spojrzenie na Dhamma Automatic przypomina o życzliwości.

    Wybrane cechy

    Swiss Made icon

    Swiss Made

    Zaprojektowany w Polsce, wyprodukowany w Szwajcarii.

    Sellita SW300-1 Elaboré movement icon

    Sellita SW300-1 Elaboré

    Mechanizm automatyczny o rezerwie chodu typowo do 56 godzin.

    Limited to 108 icon

    Tylko 108 egzemplarzy

    Edycja obejmuje 108 indywidualnie numerowanych zegarków.

    Dhamma Wheel icon

    Koło Dhammy

    Obracające się Koło Dhammy odmierza upływające sekundy.

    Exceptional clarity icon

    Wyjątkowa czytelność

    Szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną dla łatwego odczytu godziny.

    Slim titanium case icon

    Smukła tytanowa koperta

    Lekka, hipoalergiczna koperta z tytanu – zaledwie 8,35 mm grubości.

    5 ATM water resistance icon

    Wodoszczelność 5 ATM

    Ochrona przed deszczem i przypadkowym zamoczeniem pod prysznicem.

    Vegan quick-release strap icon

    Wegański pasek, łatwa zmiana

    Pasek o szerokości 20 mm można wymienić bez użycia narzędzi.

    13th Global Conference on Buddhism icon

    13. Światowa Konferencja Buddyjska

    Dhamma Automatic upamiętnia spotkanie, które odbyło się w Krakowie w listopadzie 2026 r.

    Więcej niż upamiętnienie

    Jako partner 13. Światowej Konferencji Buddyjskiej w Krakowie w listopadzie 2026 roku, Mudita stworzyła Dhamma Automatic. Zegarek upamiętnia to wydarzenie i przenosi towarzyszące mu przesłanie życzliwości do codziennego życia.

    A man writing in a notebook with a fountain pen, wearing Mudita Dhamma Automatic

    Koło Dhammy

    Osiem szprych Koła Dhammy symbolizuje w tradycji buddyjskiej Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę. Koło obraca się w miejscu sekundnika, dyskretnie przypominając, że każda mijająca sekunda może być okazją do wcielania tej ścieżki w życie.

    Może to oznaczać słuchanie z intencją zrozumienia lub dobieranie słów, które są prawdziwe i pełne szacunku. To także dostrzeganie nawyków stojących za naszymi działaniami i cierpliwy wysiłek, by postępować z większą troską.

    Close-up of the Mudita Dhamma Automatic dial with the Dhamma Wheel marking the seconds

    Tylko 108 egzemplarzy

    Edycja jest limitowana do 108 egzemplarzy. To liczba o szczególnym znaczeniu w tradycjach buddyjskich. Na deklu każdego zegarka wygrawerowano jego indywidualny numer oraz słowa „Buddha Dhamma Sangha”, nadając mu własne miejsce w tej edycji.

    Caseback of Mudita Dhamma Automatic engraved with Buddha Dhamma Sangha and the edition number

    Szwajcarski zegarek automatyczny

    Dhamma Automatic to zegarek Swiss Made wyposażony w mechanizm Sellita SW300-1 Elaboré. Nakręcany ruchem nadgarstka, działa bez baterii, a jego rezerwa chodu wynosi typowo do 56 godzin.

    A watchmaker in black gloves assembling the Mudita Dhamma Automatic movement

    Lekkość na nadgarstku

    Lekka, hipoalergiczna koperta z tytanu zapewnia komfort codziennego noszenia. Dzięki grubości zaledwie 8,35 mm łatwo mieści się pod mankietem i dyskretnie towarzyszy Ci zarówno w pracy, jak i podczas dnia spędzanego na świeżym powietrzu.

    A raised hand wearing the light Mudita Dhamma Automatic with a brown strap

    Trwałość na lata

    Tytan zapewnia kopercie wytrzymałość potrzebną na co dzień. Odporne na zarysowania szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną ułatwia odczytywanie godziny. Wodoszczelność do 5 ATM chroni przed deszczem, potem i przypadkowym zamoczeniem pod prysznicem.

    Mudita Dhamma Automatic resting on brown leather next to a black wallet

    Wymienny wegański pasek

    Wegański pasek ma system szybkiego wypinania, dzięki któremu wymienisz go bez narzędzi, gdy zechcesz zmienić wygląd zegarka. Standardowa szerokość 20 mm ułatwia dobranie innego, kompatybilnego paska według własnego gustu.

    Brown vegan strap with a steel buckle and quick-release system

    Niech towarzyszy Ci życzliwość

    Zaprojektowany w Polsce, wyprodukowany w Szwajcarii i limitowany do 108 egzemplarzy, Dhamma Automatic przypomina o życzliwości przy każdym spojrzeniu na nadgarstek.

    KUP DHAMMA AUTOMATIC
    A man holding a black folder, wearing Mudita Dhamma Automatic

    Najczęściej zadawane pytania

    Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Mudita Dhamma Automatic. Po więcej informacji zajrzyj do pełnej bazy FAQ.

  • Jak działa zegarek automatyczny?

    Mudita Dhamma Automatic to zegarek automatyczny: rodzaj zegarka mechanicznego, który nakręca się samoczynnie dzięki ruchom Twojego nadgarstka.

    Kiedy się poruszasz, wewnętrzny wahnik obraca się, przekazując energię kinetyczną do sprężyny głównej. Sprężyna magazynuje energię i uwalnia ją stopniowo, zasilając mechanizm – bez potrzeby używania baterii.

  • Czy Mudita Dhamma Automatic potrzebuje baterii?

    Nie. Zegarki automatyczne są zasilane energią mechaniczną wytwarzaną przez ruch nadgarstka podczas noszenia. To jedna z ich największych zalet: zrównoważone, tradycyjne odmierzanie czasu bez elektroniki.

  • Jak ustawić godzinę w Mudita Dhamma Automatic?

    Aby poprawnie ustawić godzinę, wyciągnij koronkę do odpowiedniej pozycji. Następnie ustaw godzinę, obracając wskazówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na koniec wciśnij koronkę z powrotem do końca.

  • Czy mogę samodzielnie zmienić pasek w Mudita Dhamma Automatic? Jaka jest jego szerokość?

    Tak. Paski Mudita Dhamma Automatic mają system szybkiego wypinania, dzięki czemu możesz łatwo i bez użycia narzędzi samodzielnie je wymieniać. Pamiętaj tylko, by dobrać odpowiednią szerokość paska: 20 mm.

  • Co symbolizuje Koło Dhammy?

    Jego piasta symbolizuje etykę, obręcz – skupienie, a osiem szprych – mądrość i Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę: właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwy sposób zarobkowania, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwe skupienie. Praktyki te wspólnie pomagają osiągnąć równowagę umysłu, a ostatecznie spokój. W zegarku obracające się koło wskazuje również upływ sekund.