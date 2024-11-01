InkApps. Więcej możliwości, ten sam spokój.
Poznaj kolekcję starannie wybranych aplikacji dla Mudita Kompakt. Znajdziesz tu narzędzia do konkretnych zadań, a o każdym z nich jeszcze przed instalacją dowiesz się, jak działa. Twój telefon pozostanie tak prosty, jak lubisz.
Czasem potrzeba więcej
Mudita Kompakt jest minimalistyczny z założenia. Czasem jednak przydaje się jedna dodatkowa aplikacja do konkretnego zadania.Sideloading wciąż jest dostępny, ale wymaga szukania plików APK i instalowania ich z komputera.Teraz jest też prostszy sposób: trzy kroki w telefonie.
- 01.
Otwórz InkApps
InkApps jest częścią MuditaOS K od wersji 2.0, więc nie trzeba niczego dodatkowo pobierać.
- 02.
Wybieraj świadomie
Przy każdej aplikacji widzisz jej Mudita Score i to, czy działa offline, jakiego dostępu potrzebuje i czy ma funkcje zaprojektowane, by przyciągać uwagę.
- 03.
Instaluj i usuwaj
Instalujesz aplikacje bezpośrednio w telefonie, bez podłączania do komputera. Gdy aplikacja przestanie być potrzebna, odinstalujesz ją w tym samym miejscu.
Poznaj kolekcję
Przeglądaj aplikacje z InkApps tak jak na Kompakcie. Filtruj według tego, co ważne dla Ciebie, od działania w trybie Offline+ po uprawnienia, i zobacz etykietę każdej aplikacji, zanim zdecydujesz, czy chcesz z niej skorzystać.
Edukacja i podróże
Rozwijaj swoje umiejętności dzięki aplikacjom do nauki i podróżowania.
Rozrywka i media
Znajdź aplikacje, które pomogą Ci się zrelaksować i dobrze bawić.
Styl życia i zdrowie
Odkryj aplikacje, które wspierają zdrowy i zrównoważony styl życia.
Produktywność i narzędzia
Pobierz aplikacje, które pomogą Ci zachować produktywność.
Społeczności i komunikacja
Znajdź aplikacje, które ułatwią Ci kontakt z innymi.
Wciąż minimalistycznie
InkApps to nie katalog do przewijania w nieskończoność, tylko kolekcja przydatnych narzędzi, która z czasem rośnie. Dodajesz tylko to, czego potrzebujesz, i usuwasz, gdy przestaje być potrzebne. Twój Mudita Kompakt pozostaje tak spokojny, jak go skonfigurujesz.
Dobrane do Kompakta
Każda aplikacja, także nasze własne, jest przeglądana przed publikacją. Upewniamy się, że jest przydatna i prosta w użytkowaniu oraz że jej autor rzetelnie poinformował, jak działa offline i jak traktuje Twoją uwagę.
Przydatność
Każda aplikacja pomaga zrobić coś konkretnego i pozwala wrócić do swoich spraw.
Prostota
Aplikacje łatwe do zrozumienia, bez funkcji, których nie potrzebujesz.
Jasność w kwestii offline
Widzisz, czy aplikacja działa w pełni offline, częściowo offline czy wymaga połączenia.
Uczciwość wobec zarządzania uwagą
Funkcje takie jak autoodtwarzanie czy serie są ujawnione przed instalacją.
Stosowność treści
Wszystkie aplikacje są odpowiednie dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od ich wieku i wrażliwości.
E Ink® friendly
Aplikacje szczególnie dobrze zaprojektowane pod E Ink® mają tę odznakę i są wyróżnione w kolekcji.
Tworzysz takie aplikacje? Zajrzyj do Mudita Developer Portal.
Wiesz, co instalujesz
Wybór aplikacji to coś więcej niż lista funkcji. InkApps pokazuje, jak zachowuje się każda aplikacja, żebyś mógł zdecydować zgodnie z własnymi preferencjami. Niektóre aplikacje działają w pełni offline, inne wymagają połączenia. Niektóre mają funkcje zaprojektowane, by przyciągać uwagę. Widzisz to przed instalacją, a wybór należy do Ciebie.
Etykieta każdej aplikacji pokazuje
Czy aplikacja działa bez internetu.
Np. autoodtwarzanie czy nieskończone przewijanie.
Jak korzysta z danych i jakiego dostępu potrzebuje.
Na jakiej licencji działa.
Wyróżnienie za dopasowanie do E Ink®.
Mudita Score od A do D
Bez reklam, zbierania danych i pułapek na uwagę.
Kilka elementów, o których warto wiedzieć.
Zawiera funkcje, które mają Cię zaangażować lub korzystają z Twoich danych.
Wiele elementów, które mogą wpływać na Twój czas, uwagę lub prywatność.
Niższa ocena nie jest ostrzeżeniem. Oznacza, że wiesz, co wybierasz.
Skąd bierze się ocena
- 01.Twórca odpowiada na pytania
Dotyczą reklam, danych, powiadomień i mechanizmów zaangażowania.
- 02.Nasz zespół przegląda deklaracje
Sprawdzamy je razem z wynikami automatycznych testów.
- 03.Możesz zgłosić niezgodność
Sprawdzamy każde zgłoszenie, żeby opis aplikacji odpowiadał temu, jak naprawdę działa.
Mudita Score wyznacza Mudita na podstawie odpowiedzi twórcy i własnego przeglądu.
Dzięki Społeczności
Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli, testowali i dzielili się wiedzą. Sideloading działa tak jak wcześniej.
- Sideloading od pierwszego dnia
Kompakt od początku pozwala instalować aplikacje z komputera.
- Aplikacje społeczności
Społeczność Mudita zaczęła tworzyć i dostosowywać aplikacje pod E Ink®.
- Mudita Mindful Design
Wytyczne i komponenty pomogły kształtować interfejsy pod E Ink®.
- Community App Ranking
Ranking na Forum ułatwił znajdowanie aplikacji.
- TerazInkApps w MuditaOS K 2.0
Ta praca ma teraz miejsce w samym telefonie.
Najczęstsze pytania
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zajrzyj do Pomocy Mudita.
01O InkApps
Czy InkApps to sklep z aplikacjami?
InkApps to kolekcja starannie wybranych aplikacji dla Mudita Kompakt. Nie próbujemy odtworzyć tradycyjnego sklepu. Chodzi o znalezienie przydatnych aplikacji, a nie o to, by było ich jak najwięcej.
Czy InkApps zmienia Kompakta w smartfon?
Nie. Mudita Kompakt pozostaje telefonem bez rozpraszaczy. InkApps pozwala dodać konkretne narzędzia z jasną informacją o tym, jak się zachowują, bez nieskończonych kanałów i katalogów.
Gdzie znajdę InkApps?
InkApps jest częścią systemu MuditaOS K na Mudita Kompakt od wersji 2.0. Otwórz go w telefonie, by instalować i usuwać aplikacje oraz nimi zarządzać.
Czy nadal mogę instalować aplikacje przez sideloading?
Tak. InkApps działa obok sideloadingu, więc możesz dalej instalować aplikacje z innych źródeł.
02Aplikacje i przegląd
Jak przeglądacie aplikacje?
Każda aplikacja, także nasze własne, przechodzi przegląd przed publikacją: automatycznie tam, gdzie to możliwe, i ręcznie przez nasz zespół. Żaden przegląd nie wychwyci wszystkiego, dlatego możesz zgłosić aplikację, która nie zgadza się z opisem. Aplikacje z fałszywymi deklaracjami usuwamy z kolekcji.
Czy wykluczacie aplikacje zaprojektowane, by przyciągać uwagę?
Ujawniamy takie funkcje, zamiast decydować za Ciebie. Twórcy deklarują mechanizmy takie jak nieskończone przewijanie, autoodtwarzanie czy algorytmiczne kanały, a Ty widzisz je przed instalacją. Nie udostępniamy aplikacji z treściami nieodpowiednimi dla szerokiego grona odbiorców.
Czym jest odznaka E Ink® friendly?
Nasz zespół przyznaje ją aplikacjom szczególnie dobrze zaprojektowanym pod ekran E Ink®. Aplikacje bez odznaki też mogą działać dobrze, a odznaka pomaga znaleźć te, które wyglądają i działają najlepiej.
Czy w InkApps będzie WhatsApp albo Signal?
Nie. O dystrybucji tych aplikacji decydują ich twórcy. Nadal możesz zainstalować wybrane aplikacje przez sideloading.
Jak zgłosić aplikację, która nie działa zgodnie z opisem?
Na karcie aplikacji w InkApps wybierz zgłoszenie problemu i wskaż, co się nie zgadza: opis lub Mudita Score, błędy albo treści nieodpowiednie dla każdego wieku. Nasz zespół sprawdza każde zgłoszenie.
03Mudita Score
Co oznacza Mudita Score?
To jedna litera od A do D, która pokazuje, jak aplikacja traktuje Twoją uwagę i dane. Ocena wynika z odpowiedzi twórcy na pytania o reklamy, dane, powiadomienia, nieskończone kanały i inne mechanizmy zaangażowania. Nasz zespół przegląda te odpowiedzi przed publikacją.
Czy aplikacja z oceną D jest gorsza?
Niekoniecznie. Ocena nie mówi, czy aplikacja jest dobra, tylko jakie mechanizmy zawiera. Dzięki niej wiesz, co wybierasz, a decyzja należy do Ciebie.
Czym Mudita Score różni się od Community App Ranking?
Mudita Score to ocena Mudity oparta na deklaracjach twórcy i naszym przeglądzie. Community App Ranking na Forum to opinie użytkowników.
04Instalacja i konto
Czy potrzebuję konta?
Aby instalować aplikacje oraz je oceniać i komentować, logujesz się kontem Mudita Account. Możesz użyć konta Google albo adresu e-mail i hasła.
Tworzę aplikacje. Jak mogę dodać swoją?
W Mudita Developer Portal założysz konto twórcy i zgłosisz aplikację do przeglądu. Portal działa w języku angielskim.