Jak przeglądacie aplikacje?

Każda aplikacja, także nasze własne, przechodzi przegląd przed publikacją: automatycznie tam, gdzie to możliwe, i ręcznie przez nasz zespół. Żaden przegląd nie wychwyci wszystkiego, dlatego możesz zgłosić aplikację, która nie zgadza się z opisem. Aplikacje z fałszywymi deklaracjami usuwamy z kolekcji.