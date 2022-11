Staramy się rozwiązywać problemy tych, którzy mogą potrzebować dodatkowej opieki. Projektujemy produkty, które pomagają uporać się z kilkoma problemami, od nomofobii po wrażliwość na EMF. Michał, nasz założyciel, dość wcześnie zaniepokoił się ekspozycją na pola elektromagnetyczne i postanowił stworzyć odpowiednie produkty, aby temu zaradzić. Początkowo jego głównym zamiarem było stworzenie produktu dla siebie i dla takich jak on. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że te produkty mogą pomóc jeszcze większej liczbie osób.

As much as we care about developing the best products, we concentrate on gathering valuable resources.