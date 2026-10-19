I. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „Słuchawki za 1 zł/$/€/£ przy zakupie Mudita Kompakt” (dalej zwanej „Promocją”) jest Mudita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467620, NIP 5252558282, REGON 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 1.040.000,00 zł, telefon: +48 223433783, e-mail: [email protected] (dalej zwana „Sprzedawcą” lub „Organizatorem”).
Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym dostępnym pod adresem store.mudita.com (dalej: „Sklep”).
Promocja trwa od dnia 19.10.2026 do dnia 02.11.2026 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.
Promocja ma na celu umożliwienie zakupu słuchawek Mudita Earphones w specjalnej, obniżonej cenie przy jednoczesnym zakupie telefonu Mudita Kompakt.
II. Zasady i mechanizm Promocji
Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne i jednoczesne dodanie do koszyka w Sklepie następujących produktów:
telefonu Mudita Kompakt (jako pojedynczego produktu lub w ramach dowolnego zestawu/bundle dostępnego w Sklepie, który zawiera w sobie telefon Mudita Kompakt),
słuchawek Mudita Earphones.
Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1, cena słuchawek Mudita Earphones zostanie automatycznie obniżona w koszyku do wartości 1 (jednej) jednostki waluty. Waluta i kwota należności za słuchawki Mudita Earphones uzależniona jest od kraju dostawy, który zostanie wybrany przy złożeniu zamówienia, tj.:
1 zł (PLN) w przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski,
1 zł (PLN) w przypadku zamówień z dostawą do innych krajów Unii Europejskiej,
1 £ (GBP) w przypadku zamówień z dostawą do Wielkiej Brytanii,
1 $ (USD) w przypadku zamówień z dostawą do Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych krajów.
Promocja obejmuje jedną parę słuchawek Mudita Earphones w ramach tego samego zamówienia. Kolejne słuchawki Mudita Earphones dodane do zamówienia są sprzedawane po cenie regularnej.
Rabat promocyjny naliczany jest w koszyku automatycznie, bez konieczności wpisywania dodatkowych kodów rabatowych.
III. Łączenie z innymi promocjami
Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami ani kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie, chyba że regulamin innej akcji promocyjnej wyraźnie stanowi inaczej.
IV. Zwroty i odstąpienie od umowy
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta i w standardowej polityce zwrotów Sklepu.
W celu odstąpienia od Umowy uczestnik Promocji musi poinformować Sprzedawcę (Mudita sp. z o. o., 02-607 Warszawa, ul. Jana Czeczota 6, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Cena promocyjna słuchawek Mudita Earphones przysługuje pod warunkiem zachowania przez Klienta telefonu Mudita Kompakt (lub zestawu zawierającego ten telefon) zakupionego w tym samym zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie telefonu Mudita Kompakt bez obowiązku zwrotu słuchawek Mudita Earphones, z zastrzeżeniem ust. 4.
W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu częściowego, tj. zwróci wyłącznie telefon Mudita Kompakt, ale zdecyduje się zatrzymać słuchawki Mudita Earphones, kwota zwrotu za telefon Mudita Kompakt zostanie pomniejszona o różnicę między ceną regularną słuchawek Mudita Earphones obowiązującą w Sklepie w dniu złożenia zamówienia (przed naliczeniem rabatu promocyjnego) a ceną promocyjną faktycznie zapłaconą za słuchawki.
W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu częściowego i zdecyduje się zwrócić wyłącznie słuchawki Mudita Earphones (zatrzymując telefon Mudita Kompakt), otrzyma on zwrot kwoty faktycznie uiszczonej za słuchawki w ramach Promocji, tj. 1 PLN, 1 EUR, 1 GBP lub 1 USD (w zależności od waluty, w której opłacono zamówienie).
Zwracane produkty (zarówno telefon, jak i słuchawki) podlegają weryfikacji zgodnie z ogólną polityką zwrotów Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
V. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego Mudita dostępny pod adresem: https://mudita.com/legal/terms-conditions/store-19-06-26/ oraz obowiązujące przepisy prawa.
Niniejszy Regulamin udostępniany jest przed rozpoczęciem komunikacji promocyjnej na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa uczestników, którzy dokonali zakupu przed wejściem zmian w życie.