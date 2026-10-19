Promocja ma na celu umożliwienie zakupu słuchawek Mudita Earphones w specjalnej, obniżonej cenie przy jednoczesnym zakupie telefonu Mudita Kompakt.

Promocja trwa od dnia 19.10.2026 do dnia 02.11.2026 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

Organizatorem promocji pod nazwą „Słuchawki za 1 zł/$/€/£ przy zakupie Mudita Kompakt” (dalej zwanej „Promocją”) jest Mudita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467620, NIP 5252558282, REGON 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 1.040.000,00 zł, telefon: +48 223433783, e-mail: [email protected] (dalej zwana „Sprzedawcą” lub „Organizatorem”).

Promocja obejmuje jedną parę słuchawek Mudita Earphones w ramach tego samego zamówienia. Kolejne słuchawki Mudita Earphones dodane do zamówienia są sprzedawane po cenie regularnej.

1 $ (USD) w przypadku zamówień z dostawą do Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych krajów.

1 zł (PLN) w przypadku zamówień z dostawą do innych krajów Unii Europejskiej,

1 zł (PLN) w przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski,

Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1, cena słuchawek Mudita Earphones zostanie automatycznie obniżona w koszyku do wartości 1 (jednej) jednostki waluty. Waluta i kwota należności za słuchawki Mudita Earphones uzależniona jest od kraju dostawy, który zostanie wybrany przy złożeniu zamówienia, tj.:

telefonu Mudita Kompakt (jako pojedynczego produktu lub w ramach dowolnego zestawu/bundle dostępnego w Sklepie, który zawiera w sobie telefon Mudita Kompakt),

Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne i jednoczesne dodanie do koszyka w Sklepie następujących produktów:

Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami ani kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie, chyba że regulamin innej akcji promocyjnej wyraźnie stanowi inaczej.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta i w standardowej polityce zwrotów Sklepu.

W celu odstąpienia od Umowy uczestnik Promocji musi poinformować Sprzedawcę (Mudita sp. z o. o., 02-607 Warszawa, ul. Jana Czeczota 6, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Cena promocyjna słuchawek Mudita Earphones przysługuje pod warunkiem zachowania przez Klienta telefonu Mudita Kompakt (lub zestawu zawierającego ten telefon) zakupionego w tym samym zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie telefonu Mudita Kompakt bez obowiązku zwrotu słuchawek Mudita Earphones, z zastrzeżeniem ust. 4.

W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu częściowego, tj. zwróci wyłącznie telefon Mudita Kompakt, ale zdecyduje się zatrzymać słuchawki Mudita Earphones, kwota zwrotu za telefon Mudita Kompakt zostanie pomniejszona o różnicę między ceną regularną słuchawek Mudita Earphones obowiązującą w Sklepie w dniu złożenia zamówienia (przed naliczeniem rabatu promocyjnego) a ceną promocyjną faktycznie zapłaconą za słuchawki.

W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu częściowego i zdecyduje się zwrócić wyłącznie słuchawki Mudita Earphones (zatrzymując telefon Mudita Kompakt), otrzyma on zwrot kwoty faktycznie uiszczonej za słuchawki w ramach Promocji, tj. 1 PLN, 1 EUR, 1 GBP lub 1 USD (w zależności od waluty, w której opłacono zamówienie).