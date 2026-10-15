I. Postanowienia Ogólne
Organizatorem promocji "Przedłużona Gwarancja Satysfakcji - 30 Dni" (dalej zwanej "Promocją") jest Mudita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467620, NIP 5252558282, REGON 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 1.040.000,00 zł, telefon: +48 223433783, e-mail: [email protected] (dalej zwana "Sprzedawcą").
Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym dostępnym pod adresem store.mudita.com.
Promocja ma charakter ograniczony i jest kierowana wyłącznie do wybranych użytkowników sklepu internetowego. O objęciu użytkownika Promocją decyduje system informatyczny Sprzedawcy, a informacja o przyznaniu Promocji jest prezentowana użytkownikowi przed złożeniem zamówienia.
Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych zawierających ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Użyte w nazwie Promocji określenie „Gwarancja Satysfakcji” ma wyłącznie charakter marketingowy i nie stanowi gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. kodeksu cywilnego.
II. Produkty Objęte Promocją
Promocja dotyczy produktów oferowanych w sklepie internetowym store.mudita.com (dalej: "Produkty Promocyjne").
Sprzedawca może zakończyć Promocję lub ograniczyć jej zakres do wybranych produktów, a także modyfikować ten zakres wg własnego uznania, przy czym zmiana nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników, którzy dokonali zakupu przed jej wejściem w życie.
III. Warunki Uczestnictwa
Promocja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którym w toku składania zamówienia została przedstawiona oferta udziału w Promocji "30-dniowej Gwarancji Satysfakcji" (dalej zwani "Uprawnionymi Uczestnikami").
Uprawniony Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z Promocji, jeżeli łącznie:
doda Produkt Promocyjny do koszyka w okresie, w którym oferta Promocji jest dla niego aktywna;
skutecznie sfinalizuje zakup Produktu Promocyjnego.
Użytkownicy, którym oferta udziału w Promocji nie została przedstawiona w toku składania zamówienia, nie są uprawnieni do skorzystania z Promocji i mogą korzystać wyłącznie ze standardowego prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
IV. Przedmiot Promocji
Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
W ramach Promocji Sprzedawca przyznaje Uprawnionemu Uczestnikowi dodatkowe umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie.
Termin 30-dniowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Uprawniony Uczestnik lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła towar w posiadanie.
W przypadku zamówienia obejmującego wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, 30-dniowy termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Uprawniony Uczestnik lub wskazana przez niego osoba trzecia objęła w posiadanie ostatni towar, ostatnią partię lub ostatnią część.
V. Procedura Zwrotu
W celu odstąpienia od Umowy Uprawniony Uczestnik musi poinformować Sprzedawcę (Mudita sp. z o. o., 02-607 Warszawa, ul. Jana Czeczota 6, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego poprzez:
formularz https://store.mudita.com/returns lub
email na adres [email protected].
Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym, zgodnie z wymogami standardowej polityki zwrotów (nieuszkodzony, kompletny).
Konsument może korzystać z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
VI. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego Mudita dostępny pod adresem: https://mudita.com/pl/legal/terms-conditions/store-19-06-26/ oraz obowiązujące przepisy prawa.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 2026-10-15.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
Uprawnieni Użytkownicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa uczestników, którzy dokonali zakupu przed wejściem zmian w życie.