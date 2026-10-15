Organizatorem promocji "Przedłużona Gwarancja Satysfakcji - 30 Dni" (dalej zwanej "Promocją") jest Mudita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467620, NIP 5252558282, REGON 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 1.040.000,00 zł, telefon: +48 223433783, e-mail: [email protected] (dalej zwana "Sprzedawcą").

Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym dostępnym pod adresem store.mudita.com.

Promocja ma charakter ograniczony i jest kierowana wyłącznie do wybranych użytkowników sklepu internetowego. O objęciu użytkownika Promocją decyduje system informatyczny Sprzedawcy, a informacja o przyznaniu Promocji jest prezentowana użytkownikowi przed złożeniem zamówienia.

Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych zawierających ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.