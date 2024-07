Cyfrowy minimalizm – co to?

Termin cyfrowy minimalizm został spopularyzowany przez Cala Newporta, profesora nauk komputerowych na Georgetown University. Tłumaczył go jako filozofię zachęcającą do uporządkowania cyfrowego bałaganu i pomagającą znaleźć więcej satysfakcji z życia. Jej sednem jest świadome podejście do cyfrowego życia: przeciwieństwo ciągłego bycia online, zawsze w kontakcie.

Gdy zdecydujesz się intencjonalnie „odłączyć”, musisz zacząć od audytu swoich cyfrowych nawyków. Dowiedz się, jakie są, żeby móc zmienić sposób, w jaki spędzasz swój czas. Jeśli poświęcasz go na przeglądanie mediów społecznościowych albo grę w mobilne gry, możesz wprowadzić znaczące zmiany. Kiedy podejmujesz decyzję o „odłączeniu”, możesz odkryć tak wiele innych aktywności dających Ci spełnienie i radość: spotkania z przyjaciółmi i rodziną, sport, medytację, lekturę, albo nawet spacer na świeżym powietrzu.

Cyfrowy minimalizm to bardziej znaczące, bardziej intencjonalne życie bez konieczności pozostawania połączonym (i podłączonym). Nie chodzi o pozbycie się wszystkich urządzeń i nie używanie ich nigdy więcej, ale raczej o zdecydowanie jak chcesz z nich korzystać. Dzięki temu poświęcisz swój czas sprawom, które są naprawdę ważne – a nie mediom społecznościowym i niekończącym się powiadomieniom.

Chcesz odpocząć od ekranów

Jeśli zdecydujesz się wypróbować cyfrowy minimalizm, zacznij od przeanalizowania tego, jak spędzasz swój czas w sieci i jak się z tym czujesz.

Czy poświęcasz zbyt wiele uwagi mediom społecznościowym albo czytaniu e-maili? Czy niektóre aplikacje wywołują Twój niepokój albo inne negatywne emocje? Do czego używasz swoich cyfrowych urządzeń i jak mógłbyś wykorzystywać je lepiej?

Twój cyfrowy audyt może wziąć pod uwagę różne czynniki, na przykład:

Cyfrowe porządki: pozbycie się tego, co już nieprzydatne. To mogą być media społecznościowe, gry albo inne aplikacje w Twoim telefonie.

Wymiana zwykłego smartfona na minimalistyczny telefon taki jak Mudita Pure albo Mudita Kompakt.

Sprawdzenie, jakie informacje o sobie udostępniasz w sieci i wyłączenie usług lokalizacji w aplikacjach mediów społecznościowych i innych.

Jeśli to możliwe, pozbądź się kablówki i serwisów streamingowych. Oszczędzisz nie tylko pieniądze, ale i czas!

Zamień cyfrowe urządzenia w sypialni na prosty budzik taki jak Mudita Bell 2 (lub oferujący dodatkowe możliwości Mudita Harmony 2).

Gdy już dokonasz audytu swoich cyfrowych nawyków, możesz krok po kroku wprowadzić dodatkowe zmiany ograniczające Twój ślad w sieci. Sprawdź, jak wiele czasu w niej spędzasz, jakie strony i platformy odwiedzasz. Umysł człowieka lubi rutyny, więc warto regularnie sprawdzać, czy nasze przyzwyczajenia zmieniły się wraz z upływem czasu.

Uprzątnięcie cyfrowego życia pozwoli Ci skupić się na rzeczach dających radość w fizycznym wymiarze, a nie tylko online

Być może zorientujesz się, że w miarę porządkowania cyfrowego życia spędzasz coraz więcej czasu z ludźmi, których kochasz i robisz więcej rzeczy, które dają Ci radość.

Przebywanie na zewnątrz, zabawa ze zwierzętami albo dziećmi, czytanie książek – cokolwiek sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Przypomnij sobie, co jest w życiu ważne.

To wszystko jest po części powodem, dla którego w Mudita robimy to, co robimy. Nie uważamy bycia offline za przykrą konieczność, lecz za okazję do życia w bardziej intencjonalny sposób.

Czy wiesz, jak wiele czasu spędzasz online?

Trudno jest to ocenić, dopóki nie podejmie się wysiłku w kierunku ograniczenia czasu spędzanego w sieci. Pierwszy krok to prowadzenie rejestru czasu spędzanego z telefonem, komputerem czy tabletem każdego dnia. Zrób listę tego, co robisz z tym czasem i zapisz, dlaczego to ważne rzeczy. Niektóre z nich to klasyczna rozrywka, jak oglądanie klipów wideo, inne są bardziej abstrakcyjne, tak jak przewijanie treści w mediach społecznościowych. Kiedy już odkryjesz, co robisz online i dlaczego jest to ważne (lub nie jest), będziesz mógł łatwiej wymyślić zmiany do wprowadzenia.

Następnie spróbuj nastawiać timer zawsze, kiedy włączasz sieć. Nastaw go na 20 minut i zobacz, co się z tymi minutami dzieje – czy zdarza Ci się zabłądzić wśród powiadomień wyskakujących na ekranie smartfona czy komputera.

Mniej czasu online to więcej czasu na spotkania, sport i relaks

Cyfrowy minimalizm dąży do skrócenia czasu, który spędzasz online, uwalniając go na to, co naprawdę cenne:

Przebywanie z przyjaciółmi i rodziną.

Sport i ćwiczenia, na przykład bieganie albo jogę.

Dbanie o siebie: spacer, medytację albo inną formę relaksu.

Ograniczenie cyfrowego życia pomoże Ci też lepiej spać

Bycie nieustannie zasypywanym informacjami może być wyczerpujące. Cyfrowy świat to niezwykłe, szalone miejsce. To też wróg snu. Technologia jest coraz bardziej obecna w naszych życiach, a konsekwencje tej obecności mogą być naprawdę poważne.

Ograniczenie kontaktu z technologią jest korzystne dla snu, który wpływa na niemal każdy aspekt Twojego fizycznego i psychicznego zdrowia. Im mniej czasu spędzasz z cyfrowymi urządzeniami przed snem, tym lepiej się wysypiasz.

Noc spędzona z telefonem skutkuje nie tylko porannym uczuciem niewyspania. Może negatywnie wpływać na Twój naturalny rytm dobowy, który reguluje naturalne pory zasypiania i budzenia się.

Jeśli chcesz budzić się z poczuciem świeżości i wyspania, pozbądź się technologii z sypialni i zastąp budzik smartfona tradycyjnym budzikiem jak Mudita Bell 2 lub bardziej zaawansowanym Mudita Harmony 2.

Cyfrowy minimalizm to pozbycie się tego, co nie pomaga Ci żyć dobrze, żebyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne

Cyfrowy minimalizm to sztuka porządkowania cyfrowego życia. Pozbądź się tego, co nie jest potrzebne do życia w szczęściu i w spełnieniu. Skup się na tym, co naprawdę jest ważne i pozbądź tego, co przeszkadza.

Cyfrowy minimalizm to życie w bardziej intencjonalny sposób bez konieczności bycia w nieustannym kontakcie, zawsze na bieżąco.

Na przykład: jeśli Twoja relacja z technologią nie jest dla Ciebie korzystna, porzuć ją i uprość swoje cyfrowe nawyki.

Czas się rozłączyć

Cyfrowe „odłączenie” to nie tylko unikanie ekranów. To też pozbycie się bałaganu i znalezienie satysfakcji z życia tak, żeby nie mieć potrzeby bycia ciągle połączonym. Brzmi poważnie? Nie jest tak trudne, jak się wydaje. Zacznij od porządków.

Jakie są Twoje doświadczenia z cyfrowym minimalizmem? Daj znać w komentarzu: